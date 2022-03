Hodně to bolí, na postup jsme měli, litoval Holeš. Velká rána, souhlasil Barák

Svěšené hlavy, hrobové ticho. Tak to vypadalo v kabině české fotbalové reprezentace po porážce se Švédskem v semifinále play off o postup na mistrovství světa v Kataru.

"Je to obrovské zklamání. Zápas jsme odmakali, nechali jsme na hřišti vše. Hodně to bolí, protože na postup jsme měli," soukal ze sebe obránce Tomáš Holeš.

Stejně jako jeho parťáci ze základní sestavy podal výtečný výkon, podceňovaný tým oslabený mnoha absencemi překvapil. "Můžeme odejít se vztyčenou hlavou," přitakal brankář Tomáš Vaclík.

Ránu na duši ale tohle vědomí moc nezacelilo. "Všichni jsme obrovsky zklamaní. Bylo to hrozně blízko dotáhnout to třeba do penalt. Měli jsme velkou šanci v 94. minutě. Nechali jsme tam všechno, bohužel finále bude už bez nás," posteskl si strážce české branky.

Podobně mluvil i záložník Antonín Barák. "Pro mě je to velká rána, protože mistrovství světa je pro každého sen, cíl. Bylo to mé velké přání, abychom se tam dostali. Hrozně blbě se mi to teď hodnotí, jsem z toho velmi zklamaný a smutný," těžko hledal slova.

Zatímco na loňském mistrovství Evropy dokráčel český tým až mezi posledních osm celků, na světovou přehlídku se opět nedostane. "Skoro všichni jsme hráli Euro, víme, co to je za turnaj. Mistrovství světa je ještě jiný level, chtěli jsme tam jet. Je to strašně těžké, protože jsme na to čtyři roky čekali a uteklo nám to po takovémhle zápase," litoval i kapitán týmu Tomáš Souček.

Češi se v Solně přesvědčili o tom, jak tenká je hranice mezi úspěchem a neúspěchem. "Byl to hodně vyrovnaný zápas, který rozhodl jeden gól. My měli taky dost šancí. V těchto zápasech je třeba dát gól a ne čekat 120 minut na penalty," věděl Souček.

Trefil se však jen soupeř, udeřil ve druhém poločase prodloužení. "Nepohlídali jsme si jednu situaci," lamentoval Holeš.