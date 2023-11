Fousek se vyjádřil k Šilhavému i Barákovi, kvůli spekulacím se otřel o média

Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek je přesvědčen, že všichni okolo reprezentace si dobře uvědomují, jak důležité zápasy čekají český tým v listopadovém závěru kvalifikace mistrovství Evropy, a nikdo v přípravě nic nepodcení.

Šéf FAČR se soustředí jen na to, aby národní mužstvo nadcházející duely v Polsku a s Moldavskem zvládlo a postoupilo, spekulace o budoucnosti trenéra Jaroslava Šilhavého a jeho případných nástupcích neřeší.

Na tiskové konferenci připustil, že není překvapen tím, že se do týmu ani na listopadová utkání zatím nevrátil záložník Antonín Barák.

Český tým se před posledními dvěma zápasy kvalifikace drží na postupovém druhém místě za vedoucí Albánií a k účasti na šampionátu v příštím roce v Německu mu stačí na závěr doma porazit Moldavsko. Reprezentanty by na mistrovství velmi pravděpodobně poslaly i dvě remízy.

"Jednoznačným cílem zůstává postup na Euro, důvody jsou zřejmé - prestižní, sportovní, finanční. Myslím, že si to všichni uvědomují, že se na to realizační tým připravuje," řekl Fousek na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru.

"Pochopitelně jako tradičně se chystám na (pondělní) sraz. Pak i do Polska a do Olomouce. Není třeba vytvářet nějaké nadstandardy, protože každý si až velmi dobře uvědomuje, o co nám jde. Nemám zatím pocit, že by kdokoliv cokoliv podcenil. Tím myslím i přípravu a organizaci těch dvou zápasů," dodal.

Po říjnové prohře 0:3 v Albánii byla Šilhavého pozice v ohrožení, výkonný výbor ho ale potvrdil ve funkci i na závěr kvalifikace. Zároveň mírně upravil smlouvu s trenérem, kontrakt vyprší 30. listopadu s možností oboustranné opce. Není tedy zatím zcela jisté, že by Šilhavý v případě postupu vedl mužstvo i na šampionátu v létě příštího roku. Některá média spekulují o možných trenérových nástupcích, například o kouči Slovácka Martinu Svědíkovi.

"Myslím, že k práci médií patří občas i spekulovat. Jsem rád, že jsou i seriózní média, která nespekulují. Chci zdůraznit nejpodstatnější fakta - do těch dvou zápasů vede národní mužstvo trenér Šilhavý se svým realizačním týmem a jsme připraveni a odhodláni udělat vše pro postup," řekl Fousek. "Pro jakékoliv spekulace, co bude nebo nebude, jak by mohlo nebo nemohlo být, teď není prostor. Musíme udělat maximum, abychom zvládli Polsko a Moldavsko a dostali se do Německa," dodal.

Po mimořádném zasedání výkonného výboru v polovině října Fousek uvedl, že se chystá schůzka mezi Šilhavým a záložníkem Barákem, který od června nebyl v nominaci kvůli tomu, že se podle kouče nevhodně choval v týmu. Setkání se zatím neuskutečnilo a středopolař Fiorentiny bude chybět i v listopadu.

"Možná došlo k určitému nedorozumění. Zaznělo, že schůzka bude, ale nebylo řečeno kdy. Myslím, že primárně ta schůzka je mezi trenérem a manažerem (Tomášem Pešírem) na straně jedné a hráčem na straně druhé. To si musejí doladit spolu. Pokud bude potřeba, jsem pochopitelně připraven k tomu nějak přispět. Zatím myslím, že je to ve fázi, že od posledního srazu se věc neposunula," řekl Fousek.

"Nemyslel jsem si, že by to šlo tak rychle a (Antonín Barák) se vrátil už teď v listopadu. Vstupujeme do dvou rozhodujících utkání a jak to bude po nich, co se týče komunikaci mezi trenérem a Tondou Barákem, je asi předčasné. Až budeme příště nastolovat tohle téma, bude asi potřeba říct kdy," dodal.

Těší ho velký zájem fanoušků o poslední dva kvalifikační zápasy. Do Polska vyrazí dva tisíce českých příznivců a část z nich poveze do Varšavy speciální vlak. Duel s Moldavskem v Olomouci je vyprodaný.

"I ostatní návštěvy v průběhu kvalifikace svědčí o tom, že čeští fanoušci národní tým nezatratili, naopak ho podporují. Je třeba to ocenit a vážit si podpory. Pro fanoušky je pochopitelně lákadlem účast na mistrovství Evropy v Německu, kam by se jich mohly vypravit desítky tisíc. Je to v dojezdové vzdálenosti autem. Věřím, že to dojde naplnění," uvedl Fousek.