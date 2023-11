Facka fotbalu, drzost a kudla do zad trenérovi. Kouče Radu rozpálila kauza z Olomouce

Za facku fotbalu, drzost a kudlu do zad reprezentačnímu trenérovi Jaroslavu Šilhavému označil bývalý kouč národního týmu Petr Rada v rozhovoru s ČTK chování obránců Jakuba Brabce s Vladimírem Coufalem a útočníka Jana Kuchty.

Ti v noci zásadně porušili interní pravidla reprezentace a před pondělním závěrečným zápasem kvalifikace mistrovství Evropy proti Moldavsku v Olomouci museli opustit mužstvo. Trenér druholigové Dukly Praha nechápal, že Brabec, Coufal a Kuchta se tak zachovali před nejdůležitějším utkáním roku.

Vedení reprezentace prohřešek nespecifikovalo, podle deníku Sport trojice navštívila v hanácké metropoli noční klub Belmondo, kde popíjela alkohol a vydržela až do ranních hodin. "Hlava mi to nebere. Během reprezentačního srazu, kdy máme za den a půl nejdůležitější zápas dvouletého cyklu a musíme bodovat, se stane tohle? Pro to není omluva, vyřazení bylo jediné řešení. Doufám, že není nikdo, kdo by to třeba jen procentem omlouval," řekl Rada.

Podle něj aféra poškodila celý český fotbal i vnímání národního týmu. "Je to facka fotbalu. Škoda, protože fotbal je u nás fenomén, pořád sport číslo jedna. Víme, jak jsme prožívali poslední týdny, kdy se nehrálo dobře s Albánií. Četl jsem i reakce hráčů, že stojí za trenérem a jsou jeden tým. A za měsíc se stane tohle? To je i rána pro trenéra od hráčů," prohlásil pětašedesátiletý kouč. "Jarda (Šilhavý), jak ho znám, je loajální. V poslední době se na něj snášela velká kritika. Nezávidím mu to. O to víc mě mrzí, že mu hráči takhle vrazí kudlu do zad," doplnil Rada.

Nedokázal pochopit, že pravidla porušili i jednatřicetiletí Brabec s Coufalem, kteří mají na kontě 41, respektive 40 reprezentační startů a patřili ke klíčovým hráčům Šilhavého. "Prošli kvalifikací prakticky každý zápas jako ústřední postavy a hráli dobře. A nejednou udělají tohle. Vždyť působí venku - Coufal ve West Hamu, Brabec v Arisu Soluň, Kuchta je sice ve Spartě, ale hrál v Rusku (Lokomotivu Moskva). Nechápu to. Dovolil by si to Coufal ve West Ham? Asi ne," podotkl bývalý trenér Sparty, Slavie, Jablonce nebo Teplic.

Podle něj fotbalisté musí počítat s tím, že je ve společnosti někdo vyfotí. "Dneska mají všichni mobily, je to hodně ošemetné. Ale to už hráči vědí. Den a půl před zápasem, to je velká drzost. Nejsou to mladíci, Coufalovi a Brabcovi je přes třicet. Něco mají za sebou, něčím si prošli. O to víc mě to mrzí. Neříkám, že se to nestává, ale den a půl před zápasem, to je silné kafe," uvedl Rada.

Domnívá se, že reprezentace by se nyní měla maximálně soustředit na duel s Moldavskem, ve kterém Česku stačí bod k jistotě postupu na německý šampionát, a problémy řešit až po něm. "Počkal bych, až jak dopadne zápas. Já věřím, že postoupíme. Pak by mělo zasednout vedení, trenéři a vyhodnotit situaci. Alternativa, že by ti tři hráči třeba nejeli na případné Euro, tam může být," dodal Rada.