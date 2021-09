Drtivá převaha, ale jen hubená výhra. Češi mají díky jedinému gólu povinné tři body

Vývoz potravin a nápojů z Británie do Evropské unie zaznamenal v první polovině roku "katastrofální" pokles kvůli překážkám obchodu spojeným s odchodem království z EU. Nejhůře zasažený je vývoz hovězího masa a sýrů. Uvedla to dnes britská Federace pro potraviny a nápoje (FDF). Ztráty z poklesu prodejů do Evropy nemohou nahradit ani zvýšené prodeje do třetích zemí, zejména do Číny a do Austrálie, píše list The Guardian.

"Opětovný růst vývozu na trhy mimo EU je vítanou zprávou, ale nevyváží katastrofální ztrátu dvou miliard liber (59,2 miliard korun) na prodejích do zemí EU. Je to jasným důkazem toho, s jak vážnými obtížemi se výrobci v našem odvětví nadále potýkají a že je skutečně potřeba další zvláštní podpora," uvedl Dominic Goudie, šéf odboru FDF pro mezinárodní obchod.

Ve srovnání s prvním pololetím roku 2019, kdy byla ještě Británie součástí Evropské unie, zaznamenalo v letošním prvním pololetí největší propad, o 37 procent, hovězí maso. Následují sýry s 34 procenty a mléčné výrobky a čokoláda s poklesem o 19 procent.

Prakticky čtvrtinu z odhadovaných ztrát představuje propad vývozů do sousedního Irska. O polovinu se za stejné období snížil export do Německa, Španělska a Itálie.

Propad exportu podle Goudieho jen umocňuje problém s nedostatkem řidičů nákladních aut a skladníků, se kterým se britští výrobci potravin a nápojů a zemědělci taktéž potýkají. Obtíže mají všechny části dodavatelského řetězce.