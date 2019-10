Horší už to být nemohlo. Střídání přineslo více sebevědomí a klid na míči, řekl Král

Záložník Alex Král si v přípravném utkání proti Severnímu Irsku připsal v sedmém zápase za národní tým premiérovou branku, kterou stanovil konečné skóre 2:3.

Čeští fotbalisté po úvodních 45 minutách prohrávali o tři branky, ale díky druhému poločasu si podle Krále napravili reputaci u diváků a přiblížili se pátečnímu výkonu proti Anglii, kterou v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy porazili 2:1.

"Byly to dva diametrálně odlišné poločasy. V prvním nám chybělo skoro všechno od sebevědomí po kvalitu. I souboje byly úplně jiné, než jak jsme do nich chodili ve druhém poločase," řekl novinářům Král. "Druhou půlí jsme to částečně napravili. Jak jsme je napadali, jak jsme se snažili hrát, kdy to Irové jen odkopávali nebo drželi vzadu, si troufám říct, že se druhá půle přiblížila výkonu s Anglií."

Kouč Jaroslav Šilhavý oproti pátečnímu duelu vyjma Krále kompletně vyměnil sestavu. První poločas ale Čechům vůbec nevyšel. "Byly to tři góly a dva ze standardky, kdy je to o nedůrazu. Snažili jsme se na to ve druhé půli zareagovat tím, že chceme vyhrát poločas a to se nám povedlo. Dobrá odpověď a doufám, že jsme si to druhým poločasem u fanoušků napravili," uvedl Král.

Výkon v prvním poločase si nedovedl vysvětlit. "Jiným soupeřem, jiným rozestavením. To se těžko hodnotí. Každý hráč si to musí zhodnotit sám, jak do toho šel. Ve druhém poločase jsme na to dobře zareagovali a jsem rád, že jsme aspoň vyhráli druhou půli, když nám ta první nevyšla," prohlásil hráč Spartaku Moskva.

Do druhé pětačtyřicetiminutovky přišla čtveřice nových hráčů. "Přinesli nový impulz. Po první půli to horší snad být nemohlo, říkám to s nadsázkou. Přinesli klid na míči, sebevědomí a pozvedli celý tým," konstatoval Král.

V 68. minutě snížil na rozdíl jediné branky po povedené individuální akci, kdy obešel několik hráčů, obhodil si obránce a zamířil k tyči. "Dostal jsem přihrávku od 'Bóři' (Bořila), pak jsem šel a už jsem jenom reagoval na hráče. Říkal jsem si, že to asi nebudu přihrávat, protože se to většinou v těchto situacích snažím nahrát a je těžké někoho hledat před vápnem. Tak jsem to zasekl, snažil se vystřelit k tyči a jsem rád, že se to povedlo," komentoval svoji trefu Král.