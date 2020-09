Čtveřice z Baníku, čtveřice ze Slavie. Tak se rodí tým, který nastoupí proti Skotům

V nominaci českých fotbalistů na pondělní druhý duel Ligy národů se Skotskem bude čtveřice z Baníku Ostrava Adam Jánoš, Daniel Holzer, Roman Potočný a Jan Juroška. Slezané o tom informovali na sociální síti twitter. V týmu, který se nově narychlo tvoří kvůli výskytu koronaviru v původním reprezentačním výběru, by měli být i čtyři hráči z pražské Slavie.

Stanislav Tecl by měl být jedním z hráčů Slavie, kteří by mohli být k dispozici českému týmu v duelu Ligy národů proti Skotsku | Foto: Milan Kammermayer

Mělo by jít o útočníka Stanislava Tecla, záložníka Tomáše Malinského, defenzivního univerzála Tomáše Holeše a obránce Ondřeje Karafiáta.

"Musím říct, že se na ten tým statečných fakt těším. A budu jim strašně držet palce. Hodně štěstí, kluci," uvedl na twitteru člen vedení Slavie Tomáš Syrovátka k fotce se zmíněnou čtveřicí s rouškami patrně na odpočívadle cestou do Olomouce.

Musim rict, ze se na ten tym statecnych fakt tesim. A budu jim strasne drzet palce. Hodne stesti, kluci ✊ pic.twitter.com/InaBJUgrbE — Tomáš Syrovátka (@tomassyrovatka) September 5, 2020

Narychlo zformovaný tým by měl být složený z hráčů české ligy a mohl by být doplněný o některé talenty z mládežnických reprezentací. Své zástupce by v něm měly vedle Ostravy a Slavie mít také domácí Olomouc či Liberec. Hráči z nařízení UEFA ještě musejí před zápasem stejně jako před všemi reprezentačními duely absolvovat test na koronavirus.

Fotbalová asociace ČR (FAČR) narychlo skládá nové mužstvo kvůli dvěma pozitivním případům v původním výběru, který v pátek vstoupil do druhého ročníku Ligy národů výhrou 3:1 na Slovensku.

Testy odhalily koronavirus u dvou členů realizačního týmu, a přestože všichni hráči měli i kontrolní odběry negativní, hygiena rozhodla o rozpuštění srazu kvůli obavám z dalšího šíření nemoci.

Mužstvo bude muset mít i jiného trenéra. Do izolace s původním výběrem zamířil celý realizačním tým včetně hlavního kouče reprezentace Jaroslava Šilhavého. Na lavičce by tak mohl sedět šéf týmu do 18 let David Holoubek.

Pokud v nově složeném celku opravdu budou i slávisté, potvrdí se vyjádření šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, který odmítl, že by existovala dohoda s FAČR o tom, že v nominaci na pondělní duel nebude nikdo z hráčů vršovického klubu, Sparty a Plzně.