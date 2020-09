Dočkal zranil spoluhráče ze Sparty. Strašně mě to mrzí, není to o výsledku, kál se

Reprezentační kapitán Bořek Dočkal sice jedním gólem pomohl českým fotbalistům k vítězství 3:1 v úvodním utkání Ligy národů na Slovensku, radost z toho však neměl. Při jednom ze soubojů totiž velmi pravděpodobně způsobil vážné zranění domácímu stoperovi a spoluhráči ze Sparty Lukáši Štetinovi.

"Mám z toho špatný pocit a strašně mě to mrzí. Myslím, že to byla víc nešťastná náhoda než cokoliv jiného. Štěťa je chlap jak hora a určitě v každém zápase podstoupí sto daleko tvrdších soubojů, než byl tenhle," řekl na tiskové konferenci Dočkal k souboji, po kterém musel slovenský stoper už v 32. minutě střídat.

Dočkal do Štetiny vrazil ve chvíli, kdy urostlý obránce hrál míč a podle českého trenéra slovenské reprezentace Pavla Hapala to vypadá na vážné zranění kolena.

"Můj kontakt přišel v nevhodnou dobu. Ve chvíli, kdy stál na jedné noze a odkopával. Nejspíš došlo k rotaci stojné nohy a koleno asi bude poškozené," přidal Dočkal.

Pokud by se prognózy potvrdily, přišla by Sparta, kterou kromě domácí soutěže čeká také účast ve skupině Evropské ligy, o člena základní sestavy. "Teď to pro mě není o výsledku, nebo o tom, jak jsme hráli. Z toho, co se stalo, jsem nešťastnej. Věřím, že se na vyšetření ukáže, že to není tak vážné, jak to vypadá. Mrzí mě to a je mi to líto," prohlásil Dočkal.

Zranění spoluhráče mu zastínilo jinak povedený večer českého týmu, ke kterému záložník Sparty přispěl gólem z penalty. Reprezentaci nerozhodily ani komplikace po dvou pozitivních testech na koronavirus, kvůli kterým hrozilo, že se hrát nebude.

"Není to o nervozitě, je to spoustě vedlejších věcí, které narušují přípravu a rozptylují před zápasem," uvedl Dočkal. "Neprobíhalo to tak, jak jsme zvyklí, ale poslední tři hodiny před zápasem už bylo jasno a věděli jsme, že se bude hrát, takže jsme měli dost času se zkoncentrovat," dodal.

V Bratislavě Češi nakonec sice nastoupili, ale kvůli obavám z dalšího šíření nákazy covid-19 v týmu byl sraz národního týmu ukončen a pondělní zápas se Skotskem se neuskuteční. Vedení Fotbalové asociace ČR se bude snažit, aby duel neskončil kontumací.