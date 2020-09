Co to má znamenat? Jsme hrozba? Konec reprezentačního srazu rozčílil Jankta i Krále

View this post on Instagram

🗣 Chtel bych se osobne vyjadrit k celemu reprezentacnimu srazu. Nejprve bych chtel podekovat celemu realizacnimu tymu za velkou trpelivost a profesionalitu. Kazdy si muze rikat co chce, ale delali pro nas prvni posledni. Ostatne tak jako kazdy sraz. Dale potom vsem hracum za vyhrane derby a dominanci v dnesnim zapase! Paradni vykon! Nicmene potom nechapu urcite veci. Pred zapasem se vedelo, ze mame v tymu nakazeneho a dostali jsme zelenou. Po zapase dostaneme okamzitou stopku a vsichni se museji vratit domu? Proc? Proti Skotsku riskujeme kontumaci. Proc jsme teda dneska hrali a vystavili se do kontaktu se Slovaky? Navic po navratu domu pravdepodobne nedostaneme ani karantenu, coz mi logicky nedava zadny smysl a melo by to byt predmetem diskuse v nejblizsich dnech. Jsme hrozba, ale po navratu uz muzeme kamkoli. Co to ma znamenat? Pred zapasem se v mediich nemluvilo o nicem jinem, nez o COVID-19. My jsme na to vsak nehledeli a koncentrovali se na sebe a ukazali na hristi svoji silu. At tak ci onak, Cesko budu vzdy milovat a bojovat za nasi zem at se stane cokoliv!!! 🇨🇿❤️ Kazdopadne do dalsich srazu to chce jasne dana pravidla od hygienicke stanice. Ted nerozumim absolutne nicemu.