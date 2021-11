Chytrý využije nápovědu trenéra na telefonu. Šilhavý zavolá asistentovi o přestávce

Asistent trenéra Jiří Chytrý věří, že čeští fotbalisté budou ve čtvrtečním přípravném utkání proti Kuvajtu dominovat, využijí soupeřových slabin v obraně a vstřelí branky. Mužstvo povede místo hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, který má koronavirus. Trenér bude mít možnost do utkání vstoupit přes telefon, s Chytrým si plánují zavolat o přestávce.

"Věci k utkání už máme nachystané. Máme s trenérem jasně danou představu, jak do utkání půjdeme, máme plán i harmonogram. Trenér určitě bude mít možnost do toho vstoupit přes kontakt na telefonu, pokud by cítil potřebu. Jinak během utkání komunikovat nebudeme," řekl při on-line tiskové konferenci Chytrý, který už místo Šilhavého vedl mužstvo vloni v říjnu ve Skotsku. I tehdy měl hlavní kouč koronavirus.

"Zavoláme si o poločase, nebo já dostanu informace k poločasu. Trenér do utkání může tímhle způsobem vstoupit, abychom jeho postřehy dokázali přenést na tým," doplnil Chytrý. Jeho svěřenci absolvovali předzápasový trénink ještě v Praze a během odpoledne se přesouvají do Olomouce.

O Kuvajtu, kterému patří v žebříčku FIFA až 142. místo, mají reprezentanti dost informací. "Z dostupných materiálů jsme viděli, že jsou to technicky velmi dobře vyspělí hráči. Hlavně do ofenzivy, která je jejich silnější stránkou, jsou velice šikovní. Dokážou si poradit na malém prostoru, v obtížných situacích, mají velmi dobré zakončení," uvedl Chytrý.

"My doufáme, že uplatníme náš způsob hry. Věříme, že je dostaneme pod tlak a k tomu, aby bránili. Že budeme na balonu a budeme dominovat. Tam bychom mohli mít navrch, zdá se nám, že defenziva je malinko jejich slabší stránkou. Doufáme, že je donutíme, aby bránili a vstřelíme nějaké branky. Předpokládáme, že budeme dominovat, takže si chceme vyzkoušet věci do útočné hry - postupný útok, řešení finální fáze," doplnil Chytrý.

Velké změny v základní sestavě podle něj trenéři nechystají, protože zápas berou hlavně jako generálku na úterní závěrečný duel kvalifikační skupiny o mistrovství světa proti Estonsku. "Museli jsme se rozhodnout, zda utkání využijeme k tomu, že si vyzkoušíme novou organizaci hry, nebo ho použijeme jako přípravné utkání na zápas s Estonskem. Zvolili jsme druhou variantu," poznamenal Chytrý.

"Předpokládáme, že z velké části bude sestava podobná. Jsou tam ještě posty, u kterých nejsme úplně rozhodnuti. Právě i tohle první utkání by nám mohlo pomoci, abychom se správně rozhodli. Jeden z dílčích otazníků je třeba post hrotového útočníka. Víme, kdo zítra nastoupí od začátku, nějak to zahájíme a pak využijeme nějaká střídání do ofenzivy. Věřím, že nám to napoví. I tyhle informace budou mít vliv na to, jak se rozhodneme směrem k Estonsku," doplnil Chytrý.

Nikdo z hráčů v aktuální nominaci nemá vážnější zdravotní problémy. "Vždy jsou tam nějaké drobné věci, které průběžně řešíme. I dnes jsme museli trochu ulevovat některým hráčům, ale kdyby bylo potřeba, tak jsou všichni schopni nastoupit," řekl Chytrý.

Není vyloučené, že proti Kuvajtu dostane šanci slávistický brankář Aleš Mandous, který přišel do Edenu z Olomouce, kde se bude ve čtvrtek hrát. "Aleš má šanci k utkání nastoupit. Ne proto, že je zápas v Olomouci, ale proto, že si o to říká svými výkony v klubu," poznamenal Chytrý.