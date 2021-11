Krmenčík má šanci na reprezentaci. Jeho chování ale nebylo ideální, uznává kouč

Trenéři fotbalové reprezentace si v nominaci na listopadové zápasy s Kuvajtem a Estonskem nechali jedno volné místo v ofenzivě a mezi třemi zvažovanými hráči je i slávista Michael Krmenčík.

Osmadvacetiletý útočník v minulém týdnu upoutal pozornost hlavně provokacemi proti svému bývalému klubu Plzni, s níž Pražané odehráli nedělní ligový šlágr.

"To jeho chování směrem k bývalému klubu nebylo úplně ideální, za mě tam mohlo být trochu víc respektu. Ale je to Michalova záležitost. To si musí vyhodnotit on, proč k tomu došlo a v jaké míře," prohlásil Jiří Chytrý, asistent reprezentačního kouče Jaroslava Šilhavého.

Krmenčík se po středeční dohrávce s Olomoucí přidal k vulgárnímu pokřiku fanoušků proti Západočechům, za což se později omluvil. V nedělním šlágru proti Plzni pak vstřelil gól na 2:0 a provokoval hostující fanoušky i některé hráče.

Osmadvacetiletý útočník patřil ke stabilním členům národního mužstva a nechyběl na letním evropském šampionátu. Po červencovém příchodu do Slavie se ale zatím příliš neprosadil a v reprezentaci v dosavadním průběhu podzimu nebyl.

"Michalovy výkony mají vzrůstající tendenci. Trenér Slavie Trpišovský o tom i mluvil, že se potřeboval dostat do nějakého fyzického stavu. Pokud bude optimálně připraven, o jeho kvalitě nepochybujeme," uvedl Chytrý.

Podle trenérského štábu reprezentace si Krmenčík zvolil angažmá ve Slavii správně, když se rozhodoval, kde by měl hrát. "Vrátil se do Čech, do špičkového mužstva, které hraje poháry. Po sportovní stránce to bylo určitě správně," podotkl Chytrý.

"V širší nominaci je na základě dlouhodobé výkonnosti, dlouhodobého působení v reprezentaci. Pokud bude ve formě, počítáme ho mezi velice kvalitní hráče, kteří by mohli týmu pomoci," doplnil Chytrý, který na nominační tiskové konferenci nahradil lehce nemocného hlavního trenéra Šilhavého.

Reprezentaci bude v listopadových zápasech (11. přátelský duel proti Kuvajtu, 16. závěrečné utkání kvalifikace MS s Estonskem) chybět kvůli zranění nejlepší útočník a střelec Patrik Schick z Leverkusenu. V nominaci figurují forvardi Jan Kuchta ze Slavie, Adam Hložek ze Sparty a Matěj Vydra z Burnley.

Mezi kandidáty na jedno volné místo v nominaci jsou vedle Krmenčíka ještě Tomáš Pekhart z Legie Varšava a Milan Škoda z Mladé Boleslavi.