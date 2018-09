V rozestavení se třemi stopery nám to nešlo, ale byl to remízový zápas, myslí si Češi

před 1 hodinou

Fotbalová reprezentace prohrála v úvodním zápase Ligy národů doma 1:2 s Ukrajinou a postup přes tuto soutěž na Euro se jí vzdálil.

Uherské Hradiště - Téměř polovinu utkání měli Češi vedení na své straně díky rychlému gólu Patrika Schicka. Jenže v nastaveném čase první půle srovnal Jevhen Konopljanka a zkázu dokonal těsně před koncem zápasu střídající Oleksandr Zinčenko. Češi tak v úvodním zápase Ligy národů podlehli Ukrajině 1:2.

Zápas, ve kterém byla Ukrajina výrazně lepší než český tým, spěl dlouho k remíze. Až v nastaveném čase rozhodl Olexandr Zinčenko poté, co se brankář Tomáš Vaclík nedohodl s obráncem Jakubem Brabcem.

Prudký centr z levé strany Vaclík po kontaktu se stoperem jen tečoval, míč se od hlavy stínujícího Bořila odrazil pouze k Zinčenkovi a ten herní převahu Ukrajiny přetavil v rozhodující branku.

"Balon jsem zasáhl, trochu jsem ho tečoval a Bořil skákal za mnou. Míč ho trefil do hlavy a soupeři spadl přímo k noze. Byl to hodně smolný gól," litoval český gólman. "Vaclík si křikl, že půjde do míče a tečoval to přímo do mě. Smůla, byl to remízový zápas," byl přesvědčený Jan Bořil.

Jenže Češi čelili po většinu zápasu tlaku soupeře a i brankových příležitostí si připravili výrazně méně.

Po nadějném úvodu, kdy se už ve 4. minutě zleva dostal do vápna Schick, se Češi stáhli. Dlouhá ukrajinská převaha v prvním poločase vyústila v gól Konopljanky. "To se nesmí stávat, nemůžeme ve 45. minutě dostat gól," štvalo kapitána Theodora Gebre Selassieho.

Ten se po pauze přesunul z pozice stopera na pravý kraj obrany, trenér Karel Jarolím totiž změnili rozestavení z 3-5-2 na klasičtější variantu se čtyřmi obránci. "Ve druhé půli jsme se neobávali hrát a dařilo se nám více prokombinovat do finální fáze," pochvaloval si Gebre Selassie. "V tomto systému se nám lépe dařilo dostávat k šestnáctce Ukrajiny. Naopak v první půli jsme byli hodně pasivní," upozornil nový kapitán české reprezentace.

Ovšem i po pauze více hrozili hosté. Pět minut po pauze Konopljanka v obrovské šanci minul branku. Další velkou šanci měl na pravačce Jarmolenko, ale domácí obrana jeho pokus z levé strany srazila těsně mimo.

Nakonec rozhodla utkání až šťastná trefa Zinčenka, nešlo ale o náhodný gól. Ukrajinci zhodnotili svou herní převahu v průběhu celého utkání.

Z pohledu tabulky Ligy národů se situace pro Česko výrazně zhoršila. Ze tříčlenné skupiny B postupuje pouze jeden a úvodní porážku budou Češi jen velmi těžce dohánět. "Každý bod je v této soutěži dobrý," byl si vědom Bořil. V příštím zápase vyzve reprezentace tým Slovenska.