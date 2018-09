Češi jsou dobří kluci a bojovníci, chválí kouč vyznamenaný Putinem

před 1 hodinou

Trenér ruské fotbalové reprezentace Stanislav Čerčesov rád vzpomíná na české svěřence, které vedl v klubech.

Rostov na Donu - Kouč ruské reprezentace Stanislav Čerčesov se na pondělní přípravný zápas v Rostově na Donu těší o to víc, že má k českému fotbalu velmi vřelý vztah.

Během kariéry dokonce trénoval několik českých hráčů. I proto čeká, že česká reprezentace v Rostově odehraje dobrý zápas, přestože se jí nevydařil čtvrteční úvodní duel Ligy národů s Ukrajinou, které doma podlehla 1:2.

"Češi byli vždy známí tím, že měli dobré fotbalisty. Několik hráčů v minulosti hrálo v mých týmech, takže vím, že mají typické rysy," řekl Čerčesov, který měl v týmu například Martina Jiránka v Grozném či Adama Hlouška v Legii Varšava.

"Jsou to nejen dobří kluci, ale co se týče hry, jsou to bojovníci, velmi organizovaní a velmi dobře fyzicky připravení. Musím zdůraznit, že jsem měl český fotbal vždy rád. Takže očekávám těžký zápas," dodal pětapadesátiletý kouč, který v létě nečekaně dovedl Rusko na světovém šampionátu na domácí půdě až do čtvrtfinále. Za to dostal od ruského prezidenta Vladimira Putina řád Alexandra Něvského, který se uděluje za zvláštní zásluhy o vlast a za významné výsledky.

Sborná dobře vstoupila i do nové soutěže Ligy národů a v pátek vyhrála v Turecku 2:1. Střelec vítězného gólu Arťom Dzjuba stejně jako Fjodor Kudrjašov však mají zdravotní problémy a z kádru před zápasem s Čechy vypadli.

"Je tedy evidentní, že k nějakým změnám musí dojít. Ale máme připravené řešení. V tuhle chvíli nejsem ještě schopný říci základní sestavu. Pečlivě analyzujeme hru soupeře, dneska nás čeká ještě jedno video," řekl Čerčesov.

"Cílem pro utkání je mít ho pod kontrolou, ale život nás donutil k tomu, abychom udělali nějaké změny. To ale nic nemění na důležitosti zápasu. Budeme hrát pod naší vlajkou, hymnou. Pro nás neexistují přátelské zápasy, každý hráč se musí chtít ukázat a bojovat o místo v prvním týmu. Navíc situace a atmosféra teď hrají v náš prospěch," dodal ruský kouč.