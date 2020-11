Černý se dočkal nominace do národního týmu, Šilhavý musel udělat čtyři změny

Ze zdravotních důvodů vypadli brankáři Ondřej Kolář s Filipem Nguyenem, obránce Ondřej Čelůstka a záložník Petr Ševčík. Dodatečně povoláni byli gólmani Tomáš Koubek s Alešem Mandousem, zadák Václav Jemelka a ofenzivní univerzál Václav Černý, který si vysloužil premiérovou pozvánku do reprezentačního A-týmu.

Liberecký brankář Nguyen vypadl kvůli pozitivnímu testu na koronavirus, který sám oznámil už minulý týden na sociální síti. Sparťan Čelůstka schází pro zranění, stejně jako slávistická dvojice Kolář, Ševčík. Fotbalová asociace ČR informovala o změnách v nominaci na svém webu.

Václav Černý

Datum a místo narození: 17. října 1997, Příbram

Výška a váha: 179 cm, 69 kg

Post: záložník/útočník

Klub: Twente Enschede (od 2020)

Předchozí působiště: Příbram (2007-13), Ajax Amsterodam (2013-19), FC Utrecht (2019-20)

Prvoligová bilance: 37 zápasů, pět branek v nizozemské lize

Největší úspěchy: vítěz nizozemské ligy a Nizozemského poháru 2019Reprezentace: 8/3 do 16 let, 27/8 do 17 let, 7/1 do 19 let, 16/9 do 21 let.