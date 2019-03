Na fotbalový trůn usedl poprvé v kariéře Vaclík, mezi trenéry triumfoval Vrba

Aktualizováno před 2 hodinami

Brankář Tomáš Vaclík byl poprvé v kariéře zvolen českým Fotbalistou roku. Gólman španělské Sevilly vyhrál v 54. ročníku tradiční ankety Fotbalové asociace ČR s velkým náskokem před druhým obráncem Pavlem Kadeřábkem a třetím záložníkem Tomášem Součkem. Výsledky dnes byly slavnostně vyhlášeny v Divadle na Vinohradech.

Devětadvacetiletý Vaclík sesadil z pomyslného trůnu loňského vítěze záložníka Vladimíra Daridu, který tentokrát skončil až jedenáctý. Od roku 2008 teprve potřetí nevyhrál anketu brankář Petr Čech, jenž je s devíti prvenstvími rekordmanem.

Mezi trenéry za uplynulý rok triumfoval stejně jako vloni plzeňský Pavel Vrba. Zvítězil už poosmé za posledních devět let a překonal rekord legendárního Karla Brücknera. Talentem roku byl zvolen jablonecký David Lischka, který kvůli problémům se srdcem přišel o přestup do Sparty a musel přerušit kariéru, a fotbalistkou roku pak slávistka Kateřina Svitková.

O vítězích v anketách rozhoduje fotbalová akademie, do níž patří prvoligoví trenéři a kapitáni, reprezentanti s minimálně 25 starty v národním týmu, vítězové uplynulých ročníků a zástupci médií a svazu.

"Jsem trošku naměkko, nikdy jsem si nepředstavoval, že bych tuhle anketu mohl někdy vyhrát. Asi to máme, my Češi, v genech, že máme tak dobré gólmany," řekl Vaclík při přebírání trofeje.

Vaclík vloni na jaře odchytal poslední půlrok za Basilej, odkud v létě přestoupil do Sevilly. V dresu pětinásobného vítěze Evropské ligy a Poháru UEFA se okamžitě stal brankářskou jedničkou a v listopadu byl ve španělské lize zvolen nejlepším hráčem měsíce.

Před pár dny Vaclík vypadl se Sevillou v osmifinále Evropské ligy se Slavií, když první zápas ve Španělsku kvůli zranění nedochytal. V reprezentaci se dělí o post jedničky s Jiřím Pavlenkou.

Vaclík získal v hlasování 694 bodů a s výrazným náskokem 264 bodů porazil druhého obránce Kadeřábka z německého Hoffenheimu. O dalších 234 bodů zpět skončil třetí slávistický záložník Souček, který výrazně poskočil z loňského děleného 26. místa.

Vrba mezi trenéry dostal 337 bodů a o pouhé tři body porazil slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. Vloni na jaře s Viktorií získal domácí titul a postoupil s ní přímo do základní skupiny Ligy mistrů, ve které Západočeši obsadili třetí příčku a prošli do letošní jarní fáze Evropské ligy. Třetí místo si především díky skvělému loňskému jaru s Jabloncem vysloužil zkušený Petr Rada.

"Vyhrál jsem asi hlavně kvůli tomu, že jsme získali titul, postoupili do Ligy mistrů a tam uhráli sedm bodů, což byl historický úspěch," řekl Vrba, který o jeden triumf v anketě překonal Brücknera. "Nechtěl bych se přirovnávat k panu Brücknerovi, který toho dokázal strašně moc, na národní úrovni dovedl mužstvo k obrovským úspěchům, medaili. Není to správné přirovnání, dokázal toho více než já," dodal.

Do Síně slávy byl uveden vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský. "Nikdy jsem nepřeceňoval individuální ceny v kolektivním sportu, ale být v Síni slávy je pro mě ohromná čest. Není to klišé, třese se mi hlas, jsem naměkko. Je to neuvěřitelné být mezi takovými borci, které měl český fotbal," uvedl Poborský.

Anketa Fotbalista roku 2018:

Fotbalista roku: 1. Tomáš Vaclík (Basilej/Sevilla) 694 b., 2. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 430, 3. Tomáš Souček (Slavia Praha) 196, 4. Michael Krmenčík (Plzeň) 182, 5. Bořek Dočkal (Philadelphia Union) 160, 6. Jiří Pavlenka (Brémy) 156, 7. Patrik Schick (AS Řím) 143, 8. Theodor Gebre Selassie (Brémy) a Michal Trávník (Jablonec) oba 54, 10. Petr Čech (Arsenal) 33.

Trenér roku: 1. Pavel Vrba (Plzeň) 337, 2. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 334, 3. Petr Rada (Jablonec) 218.

Talent roku: 1. David Lischka (Jablonec) 266, 2. Alex Král (Teplice) 242, 3. Jan Matoušek (Příbram/Slavia Praha) 208.

Fotbalistka roku: 1. Kateřina Svitková (Slavia Praha) 185, 2. Lucie Voňková (Bayern Mnichov) 160, 3. Eva Bartoňová (Slavia Praha) 159.

Síň slávy: Karel Poborský (vicemistr Evropy 1996).