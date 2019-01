Fotbalista Sadílek draží dres spoluhráče na podporu chlapce nemocného rakovinou

☝️ Vydraž si dres Matouše Trmala a podpoř boj malého hrdiny s rakovinou 👊✊ Do pondělí 21. ledna (do 12:00 hod.) bude probíhat dražba dresu Matouše Trmala, jejíž výtěžek poputuje na pomoc čtyřletému Matýskovi, který podstupuje chemoterapii, aby zdolal zákeřnou rakovinu 🦸‍♂️ Forma aukce probíhá na oficiální FB stránce 1.FC Slovácko a nejvyšší nabídka bude vítězná 👏 ⚠️ U sdílených příspěvků prosím klikněte na fotografii a "přihazujte" do komentářů pod ní! ⚠️ ➡️ čas konce aukce – 21.1.2019 (12:00 hod.) ➡️ výherce kontaktujeme v pondělí po skončení aukce ➡️ Aukci pořádá 1.FC SLOVÁCKO, a.s. a soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.