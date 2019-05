Finále poháru bude v Olomouci. Slavia zaplatí fanouškům vlak i vstupenky

před 34 minutami

Finále domácího fotbalového poháru MOL Cupu mezi pražskou Slavií a Ostravou bude ve středu 22. května hostit Olomouc. Utkání mezi vršovickým lídrem prvoligové tabulky a aktuálně pátým Baníkem bude mít na Andrově stadionu výkop v 19:15. Rozhodla o tom Fotbalová asociace ČR.

"Olomouc byla od začátku nejlogičtější variantou, a to hned z několika důvodů. Stáli jsme o to, aby se hrálo na neutrálním hřišti, zároveň ale bylo potřeba vzhledem k finálové dvojici vyjít co možná nejvíce vstříc početným fanouškovským táborům obou týmů," uvedl předseda FAČR Martin Malík.

"Nesmíme zapomínat ani na z našeho pohledu velice důležitou otázku zajištění bezpečnosti samotného zápasu. V tomto ohledu splňuje všechny tyto požadavky nejvíce jednoznačně Andrův stadion. Věřím, že fanoušci nakonec ocení naši volbu a vytvoří v co možná největším počtu adekvátní kulisu vrcholu pohárové sezony," dodal Malík.

Olomoucký stadion s kapacitou 12.464 míst bude pohárové finále hostit potřetí. V roce 2005 se na Hané radovala z výhry Ostrava, která porazila Slovácko 2:1. Před dvěma lety pak v Olomouci zvítězil Zlín nad tehdy druholigovou Opavou 1:0 a zajistil si přímý postup do skupiny Evropské ligy.

Pohárové finále odvysílá v přímém přenosu ČT sport. Vstupenky získají fanoušci přes samotné kluby. "Slavia na finále ve spolupráci s Českými dráhami připraví do Olomouce posílené spojení mimořádnými vlaky," uvedl na twitteru šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

"Náklady spojení i náklady na lístky ponese klub. V Olomouci jako doma (nebo v Londýně). Letošní sezona bude naše," připomněl Tvrdík atmosféru, kterou fanoušci pražského celku vytvořili v nedávné odvetě čtvrtfinále Evropské ligy na stadionu Chelsea.

Slavia bude usilovat o obhajobu pohárového triumfu, která se naposledy povedla Spartě v sezoně 2007/08. Červenobílí byli v samostatné historii ve finále dosud čtyřikrát a pokaždé zvítězili, vloni nad Jabloncem 3:1. Ostrava v samostatné historii vyhrála pohár jen v sezoně 2004/05, o rok později si pak naposledy zahrála finále.