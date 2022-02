FIFA otáčí, podle médií pozastaví Rusku účast v mezinárodních soutěžích

Mezinárodní fotbalová asociace FIFA plánuje podle médií pozastavit do odvolání působení ruských národních týmů v mezinárodních soutěžích.

Kvůli vojenské invazi na Ukrajinu by se v takovém případě sborná nezúčastnila březnového play off kvalifikace o mistrovství světa v Kataru, kde by mohla narazit na český výběr. FIFA i UEFA by podle agentury DPA měly přinést další podrobnosti dnes večer.

FIFA v neděli zakázala do odvolání pořádat v Rusku mezinárodní zápasy, čímž zrušila jeho dřívější právo hostit kvalifikační zápasy play off na domácí půdě. Národní tým smí v tuto chvíli hrát jen pod zkratkou Ruské fotbalové federace RFU a k domácím utkáním může nastoupit pouze na neutrální půdě a bez diváků. Vedle toho také nesmí používat národní vlajku a hymnu.

Po dnešním doporučení Mezinárodního olympijského výboru, který vyzval všechny sportovní organizace, aby vyloučily ruské a běloruské sportovce i funkcionáře z mezinárodních soutěží, se ale údajně FIFA chystá přejít k tvrdším krokům.

Případné pozastavení účasti ruských národních týmů by mělo dopad i na ženský fotbalový tým, který by měl hrát v červenci mistrovství Evropy 2022 v Anglii.

Rusko by v semifinále play off o MS mělo nastoupit 24. března proti Polsku a v případě úspěchu by se střetlo v závěrečném duelu o postupové místo s vítězem utkání Švédsko - Česko.

Zástupci Polska a Švédska se ale proti této variantě již v sobotu postavili s tím, že do plánovaného zápasu s Ruskem nenastoupí. V neděli se k nim po mimořádném zasedání výkonného výboru Fotbalové asociace ČR přidala i česká reprezentace.