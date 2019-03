Zklamaný Vaclík: Nadávky fanoušků? Nic nového, v Edenu jsem si užil své už se Spartou

před 16 minutami

Do poslední chvíle se nevědělo, zda po zranění z prvního zápasu do branky vůbec nastoupí. Tomáš Vaclík nakonec v dresu Sevilly nechyběl, ale ani on čtyřem zásahům v síti jihošpanělského týmu nezabránil.

Jak hodnotíte to, že jste vypadli z Evropské ligy se Slavií? Nevím, co říct… Dopadlo to pro nás hrozně blbě. Všichni cítíme obrovské zklamání. Co bylo pro celý dvojzápas rozhodující? Už před odvetou jsem říkal, že klíčem je zápas doma. Bohužel jsem měl pravdu. Slavii výsledek 2:2 hodně nahrál. Doma jsme dali dva góly, venku tři, jenže šest jsme jich inkasovali. To je obrovské číslo. Překvapili vás domácí svým výkonem? Ne. Slavia hrála to, co jsme očekávali. Věděli jsme, že si bude chtít pomoct standardními situacemi - a hned z té první inkasujeme. Pak vedeme 3:2 a jsme nahoře o dva góly. Jenže za deset minut zase dostaneme gól. Měli jsme postoupit a místo toho jedeme domů zklamaní. Mohl jste udělat něco lépe? První gól byl ze standardky, kterou sehrála Slavia skvěle. Druhý z penalty, třetí střela tečovaná, čtvrtá taky. Prvotní pocit je, že s trochou štěstí bych něco chytil. Ale nechci se vymlouvat na smůlu. Rozhodující gól byl pro vás hodně nešťastný. Jak se to před vámi všechno semlelo? Zmrhal střílel přímák, balon se odrazil se zpět. Chtěl ho prostrčit, nám se nepovedlo ho odkopnout. Olayinka dal s chladnou hlavou pod sebe, Traoré střílel, mně prošel míč pod rukou, tečoval jsem to a jak byl roztočený, tak Simonovi (Kjaerovi) přeskočil nohu. Ten gól jasně demonstroval, jak se celý zápas vyvíjel. Domácí diváci vám kvůli sparťanské minulosti v průběhu celého zápasu spílali. Bylo to pro vás o to těžší? Já jsem s tím počítal. Prožil jsem si svoje, už když jsem jezdil do Edenu se Spartou. Beru, že to k tomu patří. Jak jste se cítil po zranění? Celkem dobře. Ještě trošku mě omezuje, ale na zápas jsem byl nachystaný. Co pro Sevillu znamená vyřazení? Letošní kalendářní rok se vyvíjí šíleně. Dostáváme spoustu branek, nevyhráváme zápasy a venku jen prohráváme. Od ledna se to na nás přilepilo a nemůžeme se z toho dostat. Myslíme, že jeden zápas by mohl všechno otočit. Třeba s Laziem jsme si to říkali, pak s Levante. Ale nic. Dostáváme šílené góly, nesmyslné. Nevím, co si myslet. Cílem je hrát Ligu mistrů, což už z Evropské ligy nepůjde, tudíž musíme skončit čtvrtí v lize.

autor: Jiří Škuba | před 16 minutami