Slavia Praha má sezónu také dobře rozehranou. V dosavadním průběhu Fortuna:Ligy posbírala 30 bodů a vévodí české nejvyšší soutěži. Zároveň jsou Pražané nejlépe bránícím i útočícím celkem, což budou chtít jistě potvrdit v dalším duelech Evropské ligy.

Do ní přitom vstoupili skvěle. Díky parádní trefě Jaromíra Zmrhala zdolali v Edenu 1:0 Plašilovo Bordeaux a ve druhém zápase je čekal ruský Zenit. V Rusku převedli svěřenci Jindřicha Trpišovského opravdu kvalitní výkon, avšak přesto odjížděli domů zklamaní a bez bodů. Petrohrad totiž vyučoval z produktivity a po brance Kokorina zvítězil 1:0. Momentálně tak Slávistům náleží 3. pozice ve skupině C.

Dobrou zprávou pro hostujícího lodivoda je určitě vyprázdňující se marodka. Do Dánska s týmem odcestovali uzdravení Škoda s Teclem, kteří by měli být připraveni zasáhnout do hry. Naopak do duelu nenastoupí zranění Hromada, Jugas, Sýkora, van Buren a také Muris Mešanović, který se nevešel do nominace.