FK Jablonec ve skupině K okupuje poslední místo tabulky. Nutno však podotknout, že tabulka je extrémně vyrovnaná a jakýkoliv bodový zisk z toho utkání by Jablonec ještě udržel ve hře o postup do další fáze. Klub z Jablonce nad Nisou vstoupil do bojů v Evropské lize ve francouzském Rennes. V tomto zápase měli jablonečtí fotbalisté obrovskou smůlu, když až do samotného závěru drželi nadějný stav 1:1, avšak v závěru dostali Francouzi možnost kopat penaltu, tu proměnili a vyhráli 2:1. Domácí zápas s Kyjevem nezačal český celek vůbec dobře. V první půli inkasoval 2 branky, naštěstí ale dokázal alespoň vyrovnat a z tohoto utkání tak urvat bod. Naposledy, jak již bylo zmíněno, se Jablonec utkal s dnešním soupeřem z Astany. Toto utkání skončilo 1:1.