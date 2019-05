Arsenal si dozajista také představoval úspěšnější rok a na rozdíl od Chelsea účast v příštím ročníku Ligy mistrů jistou nemá. V Premier League totiž skončil až na 5. místě a jediná cesta do milionářské soutěže tak vede přes dnešní finálovou výhru. Co se týče cesty Kanonýrů Evropskou ligou, tak suverénně si počínali pouze v základní skupině. Následně museli ve vyřazovací fázi dvakrát dotahovat manko z úvodního duelu, přičemž ve druhém případě měli velmi složitou pozici. Své trable však zvládli a přes BATE, Rennes, Neapol a Valencii si proklestili cestu do dnešního zápasu.