Že Slavii neberou vážně? I Chelsea se dá přemoct, vzkazuje do Edenu sparťan Lafata

před 3 hodinami

Ví, jaké to je pokořit gólem slavnou Chelsea. Přestože byl David Lafata před šesti lety jediným střelcem Sparty ve dvojutkání vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy, Letenský celek londýnskému gigantovi vzdoroval víc než důstojně.

Sparta v Praze podlehla 0:1 a v londýnské odvetě remizovala 1:1, když na gól Lafaty ze 17. minuty odpověděli domácí brankou Hazarda až pár vteřin před koncem zápasu. "Přesvědčili jsme se, že i takový klub je někdy přemožitelný," říká bývalý vynikající útočník Sparty i národního mužstva v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak specifický je duel s takovým klubem, jako je Chelsea?

Byl to obrovský zážitek, zápas jsem si užil. Atmosféra na Letné se nedala srovnat s tou, kterou jsem zažil při předchozích pohárových střetnutích, třeba i ve Vídni. Tohle byl teprve ten opravdový zápas evropského poháru.

S jakými představami jste do něj vstupovali?

Čekal nás zcela výjimečný svátek. Vždyť naším soupeřem byl poslední vítěz Ligy mistrů. Respekt před tak výborným soupeřem jsme samozřejmě měli, ale zároveň i obrovskou chuť sáhnout si až na dno svých sil a dosáhnout pěkného výsledku. Nikdo nám moc nevěřil a přitom ještě osm minut před koncem byl stav 0:0. Škoda, že se mi nepodařilo proměnit jednu velkou šanci a naopak hosté jednu naši chybu potrestali.

Jaké šance se vám dávaly v odvetě?

Skoro žádné, ale my jsme si po pražských zkušenostech řekli, že se pokusíme o zázrak. A chyběla k němu necelá minuta. Jinak však odveta na londýnském Stamford Bridge byla ještě větším zážitkem než první pražský zápas. Hrálo se před zcela zaplněným stadionem, celou dobu fanoušci zpívali chorály.

Co říkal brankář Petr Čech na to, jak jste si na Chelsea vyskakovali?

Po utkání přiznal, že Spartu v Anglii dost lidí nebralo vážně. Přitom prý před zápasem varoval, že pokud by náš tým šel do vedení, tak by pro Chelsea mohl vzniknout problém. Což se potvrdilo, domácí ho vyřešili až šťastnou střelou v 92. minutě. A tak místo prodloužení jsme byli vyřazeni, senzace se nekonala, ale obrovský dojem z celého tohoto dvojzápasu nám všem zůstal.

Může být tento dvojzápas určitou nápovědou pro čtvrteční utkání Slavie s velkým favoritem?

Slavia je ve formě a v mužstvu je pohoda, což se potvrdilo v jejím nedávném střetnutí se silnou Sevillou. Dokonce se jí podařilo otočit nepříznivé skóre ve svůj prospěch a postoupit do další fáze soutěže. Ani proti špičkovému anglickému mužstvu není bez šancí.

Co musí udělat, aby mohla pomýšlet na další senzaci?

Je potřeba dřít celých 90 minut a k tomu přidat i kvalitní výkon. I když Chelsea z třetí příčky ztrácí v anglické lize na vedoucí Liverpool 16 bodů, tak pořád vzbuzuje respekt. Když se však Slavii zodpovědným přístupem podaří zvládnout utkání v Edenu, tak ani na Stamford Bridge by nejela předem poražena.

A nemáte dojem, že určitou roli by mohlo hrát určitě podcenění českého mužstva?

Je pravda, že po čtvrtfinálovém losu Angličané netajili velkou spokojenost a nechyběly ani otázky, kdopak asi bude soupeřem Chelsea v semifinále. Bylo taky divné, že utkání proti West Hamu (2:0 - pozn. red.) se před středečním cestou do Prahy hrálo až v pondělí večer. Však taky trenér Chelsea kritizoval vedení ligy, že klubům hrajícím v evropských pohárech by se mělo vycházet vstříc. Těžko předvídat, v jakém rozpoložení hráči londýnského celku v Praze budou.