Fandit budou podobizny. Slavia zakryje volná místa plakáty klubových legend

před 2 hodinami

Fotbalová Slavia Praha při čtvrtečním úvodním čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea zakryje část sedaček v uzavřených sektorech na severní tribuně plachtami s podobiznami klubových legend Josefa Bicana a Františka Veselého.

Kvůli disciplinárnímu trestu od UEFA se na utkání nedostane přibližně 1900 příznivců z části "kotle", hráči však věří, že to atmosféru nijak nepoznamená. Velkoplošnou projekci klub nechystá.

Slavia byla potrestána za únorové utkání úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy s Genkem, v němž fanoušci házeli na hřiště předměty. Disciplinární komise UEFA navíc uložila českému klubu pokutu 32.000 eur (asi 820.000 korun).

Zavřené zůstanou sektory 106, 107 a 108, které se nacházejí na severní tribuně, kde sídlí "kotel". Pražané přes volné sedačky umístili plachty se dvěma klubovými legendami z dřívějších choreografií.

Jelikož zápas byl už před vynesením trestu beznadějně vyprodaný, fanoušci z uzavřených sektorů nemohli dostat kompenzaci v podobě jiných vstupenek, přestože měli coby držitelé permanentek na Chelsea předkupní právo. Klub žádal UEFA o odklad trestu, ale neuspěl.

Hráči doufají, že uzavření značné části severní tribuny se na atmosféře nepodepíše a že "kotel" vytvoří třeba i jiní fanoušci v dalších částech arény Sinobo Stadium.

"Věřím, že jo, že atmosféra bude prostě dobrá," řekl novinářům záložník Lukáš Masopust. "Je to škoda hlavně pro lidi, kteří si to mohli užít. Nedá se nic dělat, musíme to zvládnout tak, jak to bude," dodal český reprezentant.

Fanoušci, kteří se na zápas kvůli trestu nedostanou, se domlouvají, kde budou společně utkání sledovat. Klub podle tiskového mluvčího žádnou velkoplošnou projekci neorganizuje.

Peníze za stornované vstupenky začala Slavia vracet v pondělí. Za lístky koupené online posílá peníze zpět na příslušný bankovní účet, držitelé vstupenek z pokladen stadionu se obracejí na klub e-mailem. Peníze bude Slavia vracet do 18. dubna.

Fanoušci ze severní tribuny založili vlastní účet, kam je možné dobrovolně přeposlat vrácené peníze za stornované vstupenky. Klubu tím chtějí přispět na pokutu. Akce potrvá do konce května.

Před čtvrtečním utkání s Chelsea Pražané nainstalovali nové sedačky na střídačkách ve slávistických barvách. Zápas ve vyprodaném Edenu začne v 21:00, odveta v Anglii je na programu za týden.