West Ham ve čtvrtfinále Evropské ligy vyzve Lyon, pak může narazit na Barcu

Německé ministerstvo hospodářství vyšetřuje kvůli možnému porušení zákazu vývozu firmu Bosch. Vyvezené zboží mohlo totiž sloužit civilním i vojenským účelům, napsal dnes týdeník Der Spiegel. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba už dříve řekl, že Ukrajina, která čelí ruské invazi, našla součástky od firmy Bosch v ruských ozbrojených vozidlech.

"Před několika dny naše armáda zabavila ruská pěchotní vozidla - a my jsme se podívali do jednoho z těchto vozidel a viděli jsme, že jednu z hlavních součástí, které to vozidlo pohánějí, skutečně dodala společnost Bosch," řekl Kuleba německé moderátorce Anne Willové v jejím nedělním politickém pořadu na kanálu ARD. "Není správné, že Německo mělo v posledních letech rozsáhlou obrannou spolupráci s Ruskem," dodal ministr.

Případ souvisí se sankcemi Evropské unie, které od ruské anexe Krymu z roku 2014 omezily vývoz zboží dvojího užití. Bosch uvedl, že jej ukrajinské ministerstvo ve věci kontaktovalo, a potvrdil, že šlo skutečně o jeho výrobek. Tvrdí ale, že ho nedodal přímo výrobci zmíněných vozidel.