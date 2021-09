West Ham si veze ze Záhřebu výhru 2:0, z Čechů hrál jen Souček

Fotbalový West Ham začal svou pouť Evropskou ligou výhrou 2:0 na půdě Dinama Záhřeb. Celý zápas odehrál za vítěze Tomáš Souček.

"Kladiváři" šetřili v chorvatské metropoli několik opor - nehráli stopeři Angelo Ogbonna a Craig Dawson ani český zadák Vladimír Coufal. Nechyběli naopak klíčoví muži středu pole Tomáš Souček a Declan Rice a na hrotu útoku Michail Antonio.

A právě ofenzivní eso West Hamu vystihlo ve 23. minutě lajdáckou malou domů Dinama, udělalo kličku gólmanovi a do prázdné brány snadno otevřel skóre. Po změně stran pečetil výhru londýnského celku kapitán Rice.

Souček nakonec odehrál celý zápas, Coufal zůstal na lavičce stejně jako Alex Král, jenž tak stále čeká na debut mezi "Kladiváři".

Ve druhém utkání skupiny Genk zvítězil díky brance Paula Onuachaa ze druhé minuty nastavení na hřišti Rapidu Vídeň 1:0.

Úspěšný vstup do soutěže zaznamenal i Leverkusen, jenž otočil doma duel s maďarským mistrem Ferencvárosem Budapešť a zvítězil 2:1. Hosté šli do vedení po osmi minutách zásluhou Ryana Mmaeeho. Do přestávky však vyrovnal Exequiel Palacios a v 69. minutě rozhodl Florian Wirtz. Tou dobou byl už na hřišti i český útočník Patrik Schick, jenž tři minuty předtím vystřídal Lucase Alaria.

Porážku si připsala Braga, která podlehla na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad 1:2. Český brankář Lukáš Horníček do utkání nezasáhl.

Neuspělo ani Lazio Řím, které podlehlo na hřišti Galatasaraye Istanbul po vlastní brance gólmana Thomase Strakoshi 0:1. Byl to první vlastní gól, který italský celek v 71 zápasech v Evropské lize dostal.

1. kolo skupin fotbalové Evropské ligy:

Skupina E:

Galatasaray Istanbul - Lazio Řím 1:0 (0:0)

Branka: 67. vlastní Strakoša.

Lokomotiv Moskva - Marseille 1:1 (0:0)

Branky: 89. Kerk - 59. Ünder z pen. ČK: 59. Tiknizjan (Lokomotiv).

Skupina F:

Midtjylland - Ludogorec Razgrad 1:1 (1:1)

Branky: 3. Isaksen - 32. Despodov.

Crvena zvezda Bělehrad - Braga 2:1 (0:0)

Branky: 75. Rodič, 85. Katai - 76. Galeno.

Skupina G:

Leverkusen - Ferencváros Budapešť 2:1 (1:1)

Branky: 37. Palacios, 69. Wirtz - 8. Mmaee.

Betis Sevilla - Celtic Glasgow 4:3 (2:2)

Branky: 35., 53. Juanmi, 32. Miranda, 51. Iglesias - 15. Ajeti, 27. Juranovič, 87. Ralston.

Skupina H:

Dinamo Záhřeb - West Ham United 0:2 (0:1)

Branky: 22. Antonio, 51. Rice

Rapid Vídeň - Genk 0:1 (0:0)

Branka: 90.+2 Onuachu.