Vrbova škola základ života. Výsledek je pro nás krutý, tvrdil kouč Sparty po Lyonu

Trenér Pavel Vrba věří, že pokud fotbalisté Sparty postoupí v této sezoně do vyřazovací fáze evropských pohárů, nabité zkušenosti jim pomůžou, aby lépe zvládli podobná utkání, jako bylo to čtvrteční s Lyonem.

Pražané v duelu 3. kola skupiny Evropské ligy vedli nad favorizovaným Olympiquem 2:0, ale nakonec prohráli 3:4.

"Hlavně si myslím, že se učíme. S takovým soupeřem se potkáme jen v evropských pohárech. Pokud poháry budeme hrát častěji a já doufám, že ano, tak je to pro nás škola života," prohlásil Vrba.

"Čím víc takových zápasů, tím je to pro nás větší zkušenost. Mladí hráči takto těžké zápasy ještě nehráli. Je to o zkušenostech. Jsem přesvědčen, že pokud skupinu zvládneme a postoupíme do dalších pohárových skupin i v příštích letech, bude to odrazový můstek, abychom takové zápasy zvládli lépe," doplnil sedmapadesátiletý rodák z Přerova.

"Momentálně jsem samozřejmě zklamaný. Ani ne tak z výkonu, ale z výsledku, který je pro nás doopravdy krutý. Začátek jsme měli velice dobrý, vedli jsme 2:0. Pak jsme soupeři dovolili vstřelit čtyři branky, což je samozřejmě hodně," přiznal Vrba.

Minimálně u dvou inkasovaných gólů se prý jeho svěřenci zachovali velice špatně a soupeři skórování vyloženě nabídli. "Byly to situace, které jsme měli vyřešit líp, góly nemusely padnout," mrzelo letenského stratéga.

O přestávce hráčům vytýkal chyby. "Vyčítal jsem jim, že po dvou vstřelených gólech a pasáži, která se nám mimořádně vydařila, přestali kombinovat. Dovolili jsme soupeři, aby se dostal víc do hry," prozradil Vrba téma poločasového dění v kabině.

Ocenil také francouzského soupeře z Lyonu. "Je silný v kombinaci. Je to mužstvo s hráči, kteří kvalitu mají," uznal Vrba. "Bohužel jsme pak nedrželi míč tak jako třeba v závěrečné části zápasu, to byla chyba. To jsou věci, z kterých bychom se měli ponaučit. To v dalších zápasech nesmíme dopustit, pokud chceme uhrát dobré výsledky," předsevzal si Vrba.

Od 73. minuty poslal do hry Ladislava Krejčího mladšího, který kvůli zranění nastoupil poprvé od konce července. "V té části utkání, kterou odehrál, ukázal, co v něm je. Doufáme, že to bude předvádět i dál," prohlásil kouč.

"Měli jsme trochu obavy z delšího časového úseku. Báli jsme se, aby nevzniklo to, co vzniklo před čtyřmi týdny. Tehdy jsme chtěli, aby měl větší zátěž a stalo se to, co se stalo. Marodil další čtyři týdny. Nechceme udělat zase stejnou chybu," vysvětlil Vrba.

Právě Krejčí v nastaveném čase snížil na 3:4, víc už Sparta nestihla. "V závěru jsme dělali všechno pro to, abychom uhráli ještě lepší výsledek, ale podařilo se nám vstřelit jen jeden gól," prohlásil někdejší trenér Plzně nebo české reprezentace.

Favorizovaný Lyon si v hlavní fázi soutěže udržel stoprocentní bilanci. Naopak Sparta poprvé prohrála a se čtyřmi body je ve skupině druhá. O bod pozadu jsou glasgowští Rangers, kteří v souběžně hraném zápase porazili Bröndby Kodaň 2:0.