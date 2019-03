Vaclík radil trenérům, jak vyzrát na Slavii. Trpišovskému přitom sám vděčí na mnohé

před 2 hodinami

Český brankář fotbalistů Sevilly Tomáš Vaclík očekává v osmifinále Evropské ligy proti Slavii mnohem těžší souboj než v létě ve 4. předkole proti Olomouci. Reprezentační gólman v přípravě na Pražany pomáhal trenérům a věří, že španělský favorit je na dvojzápas maximálně nachystaný. Těší se i na setkání se slávistickým koučem Jindřichem Trpišovským a trenérem brankářů Štěpánem Kolářem, s nimiž se potkal v úvodu kariéry na Žižkově a za mnohé jim vděčí.

"Těším se na tu konfrontaci a jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Stoprocentně je to zajímavá náhoda, že během šesti sedmi měsíců jsme dostali v Evropské lize druhý český tým. Nestává se to tak často, aby to takhle vycházelo. Stoprocentně zápas v Praze bude hodně zajímavý," řekl Vaclík před čtvrtečním úvodním duelem v Seville.

Sevilla v srpnu prošla po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma přes Olomouc, v prvním duelu ale měla dost práce. "Samozřejmě všichni si na ten zápas dobře vzpomínají, trenér to zmiňoval. Kluci se mě na to taky vyptávali, co od toho můžou čekat. Trenéři se mě ptali taky, co si o Slavii myslím, jak myslím, že by mohla vypadat sestava, kdo by mohl hrát," uvedl Vaclík.

"Takže stoprocentně se o to trenéři i spoluhráči zajímají, protože pro nás je to velmi důležitý dvojzápas. V téhle fázi Evropské ligy už není prostor na chyby, takže myslím, že informací dostaneme hodně a na dvojzápas budeme dobře připraveni," dodal devětadvacetiletý gólman.

Se Slavií očekává ještě náročnější souboj. "Slavia je momentálně ve vynikajícím rozpoložení, daří se jí v lize, dává spoustu branek. Dokázala se oklepat z porážky v Plzni, zvládla fantasticky odvetu v Belgii (výhra 4:1 v Genku). To ji nakoplo velkým sebevědomím a teď to jen v lize dokázala. Vyhrála 4:0 se Slováckem, vyhrála na Bohemce, což je vždy těžký zápas. Takže očekávám ještě těžší dvojzápas než s Olomoucí," řekl Vaclík.

Slavia podle něj zaslouženě vede českou ligu. "Co jsem měl možnost vidět, hraje hezký, náročný fotbal se spoustou náběhů, má fyzicky dobře připravené hráče, což je vždy výhoda. Pro styl fotbalu, který chtějí praktikovat, mají tým fantasticky poskládaný. Na každém postu mají dvě tři možnosti, koho mohou dát do základní sestavy," uvedl Vaclík.

"Není to tým, který by stál na jednom hráči. Jsou schopni základní sestavou rotovat, hráči jsou do toho schopni naskočit a odehrát dobrý zápas. Samozřejmě Škoďák (Škoda) dává branky, je ve velké formě. Hraje Suk (Souček), Alex Král, co přišel v zimě, odehrál fantastické zápasy. Je tam spousta kluků, na které si budeme muset dát pozor," dodal Vaclík.

Přestože se zná z reprezentace s řadou slávistů, na hecování nedošlo. "Ani jsme si o tom nepsali. Volal jsem si jen se Štěpánem Kolářem a řekli jsme si, že se na sebe těšíme, protože se uvidíme po dlouhé době," řekl.

Z působení na Žižkově se zná i s tehdejším asistentem trenéra Viktorie Trpišovským. "Už na Žižkově ukázal, že se o fotbal zajímá. Snažil se vzdělávat, hledat si věci. Už tehdy na mě působil dobře. Jsem rád, že to dotáhl tak daleko, že je nyní ve Slavii, hraje s ní krásný fotbal a má úspěchy. Jsem rád za něj i za Štěpána, že se jim daří, protože za spoustu věcí jsem jim vděčný. Když jsem přišel z Vítkovic na Žižkov, moc mi pomohli. Těším se, že se s nimi zase uvidím," řekl bývalý gólman Sparty.

"Samozřejmě je to speciální, protože jsem byl ve Spartě dva a půl roku a jsem sparťan. Takže to napětí a rivalita tam je. Ale myslím, že to tím nebude o to víc. Pro mě to bylo speciální už v Olomouci a teď na Slavii to bude stejné," dodal Vaclík, jenž přišel do Sevilly v létě z Basileje.

Sevilla z posledních pěti kol v lize uhrála jen bod a i proto je pro ni zápas se Slavií důležitý. Evropskou ligu by ráda vyhrála a přidala už šesté prvenství. "Fakt, že Sevilla je nejúspěšnější tým v historii Evropské ligy, si všichni moc dobře uvědomujeme. Máme v týmu i hráče, kteří ji vyhráli, takže víme, o co jde. Na stadionu je všech těch pět pohárů vystavených a v muzeu pořad probíhají sestřihy pěti vítězných finále. Takže motivace je velká. Cíl pokusit se vyhrát Evropskou ligu je od začátku sezony, kdy jsme se prokousávali předkoly," dodal Vaclík.