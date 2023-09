Chytat bude Mandous, prozradil Trpišovský. Útočníci soupeře jsou jako Baroš a Koller

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský věří, že úvodní zápas skupiny G Evropské ligy na hřišti Servette Ženeva nabídne ofenzivní podívanou. Na dnešní tiskové konferenci kouč uvedl, že oba týmy jsou směrem dopředu silnější než v defenzivě.

V brance opět dostane šanci Aleš Mandous, místo absentujícího Ivana Schranze nastoupí v základní sestavě pravděpodobně jiný Slovák Michal Tomič.

"Věřím, že to bude zápas nahoru dolů se spoustou šancí na obou stranách. My se chceme prezentovat aktivní a ofenzivní hrou, o kterou se snažíme. Domácí jsou směrem dopředu také velmi silní, ale my chceme prověřit hlavně jejich defenzivu," řekl Trpišovský.

Sedmačtyřicetiletý kouč vyzdvihl především útočné duo Chris Bedia, Enzo Crivelli, které doplňuje Timothé Cognat. "Bedia a Crivelli jsou podobná dvojice jako Jan Koller s Milanem Barošem, kdybych je měl rychle k někomu přirovnat. Crivelli je velký bojovník, Bedia je zase rychlý, umí jeden na jednoho, má dobrý driblink. Dobře se doplňují a pod nimi je Cognat, takový francouzský Nico Stanciu," připomněl Trpišovský rumunského reprezentanta a bývalého špílmachra Slavie.

Útočník z Pobřeží slonoviny Bedia je se čtyřmi góly druhým nejlepším střelcem švýcarské ligy, jeho tým se ale v úvodu sezony trápí. Poslední vicemistři mají po šesti ligových kolech na kontě jediné vítězství a jsou až osmí. Na vlastním stadionu nevyhráli ani jeden z pěti soutěžních duelů v novém ročníku.

"Servette momentálně nemá takovou formu, ale nikdy nevíte, kdy se tým chytne. Může to přijít zrovna v takovém zápase, někdy se vám hraje lépe proti silnějšímu soupeři. V předkolech evropských pohárů proti Young Boys Bern a Rangers hráli dobře, hezky se na to koukalo," upozornil Trpišovský, jenž nechtěl příliš srovnávat nadcházející duel s lednovým přípravným dvojzápasem. V Portugalsku červenobílí vyhráli nad celkem z Ženevy 3:0 a 1:0. "Týmy byly v jiném složení, my hráli i v odlišném rozestavení. Hodně se to proměnilo," podotkl.

Naznačil, že v základní sestavě i vzhledem k nedělnímu domácímu derby se Spartou dojde k rotaci. "Jeden hráč, který má za poslední dobu velkou minutáž, z toho důvodu nenastoupí od začátku. Ale jen díky tomu, že máme rovnocennou náhradu, jinak bychom to neudělali," uvedl Trpišovský a potvrdil, že brankářská jednička z úvodu sezony Ondřej Kolář bude opět na lavičce. "Chytat bude Mandy. Poslední zápasy odvedl dobrý výkon, je v pohodě," řekl.

O zahajovací jedenáctce má Trpišovský jasno. "Tým sestavu zná, už jsme tak i trénovali. Hlavně na krajních postech dostanou šanci i hráči, kteří tolik nehráli," uvedl trenér Slavie. Slovenský univerzál Schranz kvůli narození potomka nepřicestuje. "Dneska mám dobrou náladu, tak vám to prozradím. Náhrada bude podobné národnosti jako Ivan," naznačil Trpišovský, že se jedná o Tomiče.

Další Slovák v kádru Pražanů Jakub Hromada je zraněný a s týmem ve Švýcarsku rovněž není. Slavii nepomůže ani kapitán Jan Bořil, jenž chybí z osobních důvodů. Duel na Stade de Genéve má výkop ve čtvrtek v 18:45.