Limassol pro nás bude dobrý test, věří sparťanský kouč Priske

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske považuje Aris Limassol, s nímž se jeho svěřenci utkají ve čtvrtek v úvodu skupiny Evropské ligy, za slušné mužstvo, které je kvalitnější v útoku než v obraně.

Souboj s obhájcem kyperského titulu považuje za dobrý test. Dánský kouč na tiskové konferenci také řekl, že Pražané budou muset pro zisk tří bodů předvést maximální výkon.

"Aris v minulé sezoně premiérově v historii ovládl kyperskou ligu. Je to slušný tým s několika reprezentanty, mají zkušenosti z mezinárodních zápasů. Poprvé si zahrají skupinu evropských pohárů. Jsou kvalitnější v útoku než v obraně, vepředu disponují zejména rychlostí," uvedl šestačtyřicetiletý Priske.

Zastavil se u trenéra Arisu Alexeje Špilevského. "Prošel mládežnickým systémem Lipska, rád využívá intenzitu a represink. Bude to pro nás dobrý test. Pro zisk tří bodů musíme předvést maximum," prohlásil bývalý hráč Genku, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Úřadující čeští mistři vyhráli čtyři soutěžní zápasy po sobě a nastříleli v nich 14 branek. V prvním utkání po reprezentační pauze rozstříleli v nedělním ligovém duelu Slovácko 5:0.

"Jsme v dobrém rozpoložení. Posledních pár týdnů se zlepšujeme. Po reprezentační pauze jsme potřebovali zvítězit a předvést dobrý výkon. Jsme připraveni na úvodní zápas v Evropské lize. Mám velkou motivaci získat první tři body. V pohárech nejsou lehké zápasy, ale na Letné si věříme," podotkl Priske.

Sparta si od sezony 2006/07 zahraje skupinu Evropské ligy (dříve Pohár UEFA) pojedenácté, naopak v nejprestižnější pohárové soutěži Lize mistrů se naposledy představila v ročníku 2005/06.

"Musí se vám opravdu dařit, abyste se dostali do Ligy mistrů. Hrají v ní ty nejlepší týmy na světě. Není lehké do ní postoupit. Vyhráli jsme jeden titul za posledních devět let, moc možností dostat se do Ligy mistrů jsme neměli. Letos jsme bohužel v kvalifikaci vypadli na penalty s FC Kodaň," konstatoval Priske.

"Česká liga nepatří k největším soutěžím, přesto se loni Plzni podařilo postoupit do Ligy mistrů, to samé Slavii před několika lety. Potřebujete kvalitu, trochu štěstí při losu. Co se týče Sparty, máme dobrou historii v evropských pohárech. Teď je třeba, aby se nám dařilo v Evropské lize. Samozřejmě bychom preferovali Ligu mistrů, ale to už je historie," konstatoval bývalý trenér Midtjyllandu a Antverp.