Trpišovský: Kúdela? Zasáhlo nás to, řešili jsme to hodně. Jeho absence duel ovlivnila

Když se trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský dozvěděl, že obránce Ondřej Kúdela dostal za rasistickou urážku Glena Kamary v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers trest na 10 utkání, myslel si, že jde o vtip.

Kouč Pražanů označil za neuvěřitelný šok a precedens, že disciplinární komise UEFA zastavila českému obránci činnost na tolik zápasů, i když podle něj neměla důkaz. Naprosto pak nechápe, že domácí hráči za brutální zákroky a napadení dostali ani ne poloviční tresty.

"Jednomu našemu hráči prokopli lebku a jejich hráč dostal čtyři zápasy. Jeden nás napadl pěstmi a ten dostal tři zápasy. Šlápnutí a kopnutí do našeho ležícího hráče nebylo potrestané. A náš hráč dostal nejvyšší trest. Pro mě dostat 10 zápasů bez důkazů v porovnání s tím, co se tam dělo, je šok," prohlásil Trpišovský v České televizi.

"Já tomu ani nevěřil. Když mi to říkali, v první fázi jsem si myslel, že si dělají srandu," prozradil kouč po čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu.

"Pro mě je to obrovský precedens do budoucnosti odsoudit někoho bez důkazů. To je jedna věc. A druhá věc pak v porovnání s tím, co se tam dělo. To je neuvěřitelné," zopakoval Trpišovský.

Slavia se trest pro Kúdelu dozvěděla den před zápasem s Arsenalem, s nímž doma prohrála 0:4. "Upřímně řeknu, že se to řešilo hodně, protože to bylo den před zápasem. Ondra už je zdravý, takže s námi trénuje," podotkl Trpišovský.

"Pro něj to znamenalo nejen vynechat dnešní zápas, ale i evropský šampionát a další zápasy. Řešila se hlavně výše trestů a odsouzení bez důkazů. Zasáhlo nás to," potvrdil kouč českých mistrů.

Vysokou porážku od Arsenalu ale na turbulentní dění kolem stopera v hodinách předcházejících střetnutí nesváděl. "Myslím, že dnešní výkon to neovlivnilo. Ovlivnila to jeho absence, hodně by nám pomohl," prohlásil Trpišovský.

Na hráčích byla podle něj v utkání s Arsenalem znát i velká únava, přestože jen ji z vysoké porážky nevinil. "Dělali jsme i taktické chyby, byli jsme pozdě u hráčů, špatně si předávali hráče hlavně v prvním poločase. Byly tam chyby v organizaci hry," vypočítával stratég z Edenu.

"Vůbec nechci říkat, že jsme prohráli proto, že jsme byli unavení. Ale pro styl, který hrajeme, a pro kvalitu potřebujeme určité parametry. Teď jsme se toho nedotkli, i když kluci do toho dali všechno," viděl Trpišovský.

Čísla? Lepší než předloni

"Červenobílí" v tomto ročníku podruhé prohráli 0:4, před Arsenalem stejným výsledkem podlehli na závěru skupiny v Leverkusenu. "Nezvládli jsme podobné zápasy. Na tuhle úroveň musíte mít kvalitu, být takticky vyspělí a soupeři se vyrovnat běžecky a rychlostně. Nebylo to teď ani v Leverkusenu a pak je vidět velký rozdíl," přikyvoval kouč. "Strašně záleží, kdy na soupeře narazíte. V jakém rozpoložení je on a v jakém je váš tým," doplnil.

Přestože se slávisté rozloučili s Evropskou ligou debaklem, podle Trpišovského ukázali, že jsou dál než při tažení soutěží v sezoně 2018/19, kdy ve stejné fázi vypadli s jiným londýnským týmem Chelsea.

"Oproti roku 2019, i když jsme doma Arsenalu gól nedali, jsme silnější v ofenzivě. Máme víc dynamických a rychlých hráčů. To se ukázalo i v zápasech v Leicesteru, s Rangers nebo v Nice. Teď jsme byli hodně bodově úspěšní venku," porovnával trenér červenobílého souboru.

V předminulém ročníku Evropské ligy Slavia hodně spoléhala na standardní situace. "I díky nim jsme se dostali tak daleko. Měli jsme hodně vysokých hráčů jako Souček, Ngadeu nebo Škoda a dávali hodně gólů ze standardek. Třeba se Sevillou jsme předloni měli velký klus sportovního štěstí, i když jsme si to museli zasloužit," připomněl Trpišovský.

"Letos byly postupy přes Leicester a Rangers zasloužené a jednoznačné. Všechny zápasy ve skupině i vyřazovací fázi jsme odehráli na vysoké úrovni. Když se člověk v pozápasových parametrech dívá na čísla, tak vstupy na soupeřovu polovinu nebo počet situací ve vápně máme výrazně vyšší než před dvěma lety," prozradil pětačtyřicetiletý kouč.

Slavia se prosadila vlastní cestou

V této sezoně se podle něj Pražané tolik nepřizpůsobovali protivníkům. "Předloni jsme spíš rozbíjeli hru soupeře a reagovali na něj. Teď jsme šli víc vlastní cestou, málokdy jsme určovali rozestavení podle soupeře," liboval si Trpišovský.

"Když už takový zápas hrajete jako dnes, máte minus čtyři hráče základní sestavy a další dva tři zdravotně rozbité, je to strašně znát. Na všech postech potřebujete kvalitu a aby vám pomohli i střídající hráči," konstatoval.

Slávisté po nadějné remíze 1:1 z Londýna doma v úvodu zcela propadli a během 18. a 24. minuty třikrát inkasovali.

"Pro tým je strašná rána, když se na to chystáte a během šesti minut dostanete tři góly. To vás psychicky srazí dolů. Gól by nám pomohl, ale musíme přiznat, že druhý poločas byl u spoustu hráčů na morál. Jsem za to rád, ale dnes jsme neměli na to, Arsenal potrápit," uzavřel bývalý kouč Liberce a Žižkova.