Trenér Rostova zůstává před odvetou opatrný. Spartu by mohl vrátit do hry rychlý gól

Trenér Rostova Danilijanc nechce v odvetném zápase Evropské ligy v Praze nic podcenit. Na tiskové konferenci prohlásil, že by Spartě mohla pomoci rychlá branka a připomněl, že historie velké obraty pamatuje. Každopádně celek z Ruska je po vítězství 4:0 obrovským favoritem na postup.

Praha - Trenér fotbalistů Rostova Ivan Daniljanc je navzdory vysokému vítězství 4:0 v prvním zápase druhého kola Evropské ligy nad pražskou Spartou před čtvrteční odvetou opatrný. Kdyby podle něj domácí dali rychlý gól, vrátili by se do hry o postup do osmifinále.

"První zápas bych rozdělil na dvě části. Do vyloučení a po vyloučení," připomněl čtyřiašedesátiletý kouč, že Rostov hrál v úvodním utkání od 31. minuty přesilovku poté, co Tiémoko Konaté dostal druhou žlutou kartu. "Než se to stalo, bylo to vyrovnané. Pak Spartu srazilo vyloučení a dva rychlé góly do poločasu," dodal.

Kouč Sparty Tomáš Požár označil případný postup za velmi nepravděpodobný zázrak, Daniljanc však nevěří, že by se letenský celek vzdal naděje na postup. "Nevěřím, že by někdo odmítl možnost postoupit do dalšího kola Evropské ligy nebo Ligy mistrů. Byť je třeba šance minimální," prohlásil.

Kdyby Sparta dokázala dát rychlý gól, mohlo by se podle něj stát ledacos. "Sparta to bude mít složité, ale fotbal je specifická záležitost. Zrovna dneska jsme vzpomínali, jak Sparta Moskva vyhrál v Poháru UEFA nad Werderem Brémy doma 4:1, zatímco venku prohrál po prodloužení 2:6 a vypadl," uvedl.

Spartu podle něj neoslabí ani absence záložníka Bořka Dočkala, který jedná v Číně o přestupu. "Pro Spartu je to velmi důležitý hráč, ale z vlastní zkušenosti víme, že jde hrát i bez nejlepších hráčů. Sparta není o hvězdách, ale je to především tým, co pracuje jako celek. Zítra to bude boj. Sparta je i s ohledem na výsledek z Rostova kvalitní tým," prohlásil Daniljanc.

