Kouč soupeře žasl nad sparťany: hráli jsme proti basketbalistům, navíc úžasným

Trenér fotbalistů Arisu Limassol Alexej Špilevskij na tiskové konferenci po úvodním utkání skupiny Evropské ligy na hřišti pražské Sparty prohlásil, že ještě nikdy neviděl mužstvo s tak vysokými hráči. Podle něj kyperský celek nastoupil proti basketbalistům. Navzdory prohře 2:3 pochválil svůj tým za úžasný výkon.

Hosty na vyprodané Letné poslal do vedení Alexandr Kokorin z penalty, brankami ve 20. a 25. minutě ale domácí kapitán Ladislav Krejčí otočil skóre. Triumf Pražanů v souboji úřadujících mistrů svých zemí stvrdil po změně stran další stoper Martin Vitík, v závěru snížil střídající Shavy Babicka.

"Kvůli výsledku jsem naštvaný, ale na výkon jsem hrdý. Začali jsme velmi dobře, podle plánu, pak jsme ale inkasovali logický gól. Určitě máme nejmenší tým ve skupině a dnes jsme hráli proti basketbalistům, byli úžasní. Inkasovali jsme všechny branky ze standardek," konstatoval Špilevskij.

Podle něj bylo jeho mužstvo v nevýhodě. "Nikdy jsem neviděl tým s tak vysokými hráči, je to neuvěřitelné. Člověk se musí vyhnout standardkám, aby vás nepotrestali. To je jediná šance," uvedl pětatřicetiletý Bělorus.

Aris pod jeho vedením v minulé sezoně poprvé v historii ovládl kyperskou ligu a v létě se navíc premiérově kvalifikoval i do hlavní fáze některého z evropských pohárů. Přitom teprve před dvěma lety postoupil do kyperské nejvyšší soutěže.

"Náš výkon byl úžasný na to, že jsme nováčkem v pohárech. Vedli jsme si skvěle proti tomuto naprosto špičkovému týmu. Napadali jsme, i když jsme prohrávali 1:3, byli jsme stateční, nehráli jsme z hluboké obrany. Před hráči smekám klobouk. Jsem velmi pyšný na to, že jsem trenérem tohoto mužstva, nemůžeme být vůbec naštvaní a neexistuje, že by nás prohra položila. Jsme na správné cestě," řekl Špilevskij.