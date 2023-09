Suverénní vstup do skupiny Evropské ligy. Slavia vyhrála v Ženevě 2:0

Fotbalisté Slavie v úvodním kole skupiny G Evropské ligy zvítězili 2:0 na hřišti Servette Ženeva. Pražany poslal do vedení v 32. minutě Lukáš Masopust a v 59. minutě uzavřel skóre další stoper Igoh Ogbu. Červenobílí na rozdíl od minulé sezony zvládli vítězně vstup do skupinové fáze, loni v Evropské konferenční lize zahájili soutěž remízou 1:1 se Sivassporem.

Svěřence kouče Jindřicha Trpišovského čeká v dalším kole za dva týdny domácí duel se Šeriffem Tiraspol, který dnes na svém stadionu podlehl 1:2 AS Řím. Italští favorité přivítají Servette. První celky z každé skupiny projdou do osmifinále, druhé týmy v pořadí se v play off utkají o postup do stejné fáze s kluby z třetích příček v Lize mistrů. Týmy na třetím místě přejdou do nižší Evropské konferenční ligy.

"Byl to skutečně evropský zápas na skvělém stadionu i ve skvělém prostředí. Soupeř ukázal velkou kvalitu a zápas nám hodně ztížil. Výsledku i výkonu si moc vážíme, hlavně defenziva od nás byla v podstatě bezchybná," řekl Trpišovský na pozápasové tiskové konferenci.

Sedmačtyřicetiletý kouč i vzhledem k nedělnímu derby se Spartou sáhl k rotaci sestavy. Na lavičce zůstal Provod, jehož místo na levé straně zaujal debutující rumunský bek Dumitrescu. Poprvé v pohárech chyběl v zahajovací jedenáctce norský tvůrce hry Zafeiris. Na hrotu útoku nastoupil Nizozemec Van Buren. Pražané vsadili na rozdíl od soupeře k rozestavení se třemi stopery.

Zhruba hodinu před výkopem se v Ženevě spustil hustý déšť a ztížené podmínky měly vliv na kombinaci obou mužstev. Vinou řady nepřesností čekalo bezmála 20 tisíc diváků až do 32. minuty na první střelu na bránu, z níž padl i úvodní gól. Po Ševčíkově centru se míč odrazil k Masopustovi a ten ho z voleje poslal nekompromisně do sítě.

"Samozřejmě jsem mířil, jednoznačně," usmíval se Masopust. Třicetiletý reprezentant, jenž dnes nastoupil na pozici pravého stopera, navázal na trefu ze závěrečného předkola proti Luhansku. "Začátek utkání jsme úplně nezachytili, ale tým nadále držel taktický plán. Pomohl nám vedoucí gól, který domácí trochu znervózněl," podotkl Trpišovský.

Krátce před pauzou skoro slavil zaplněný sektor hostujících fanoušků podruhé, táhlá Holešova rána zpoza vápna ale proletěla zhruba metr vedle tyče.

Domácí se v premiéře ve skupinové fázi evropských pohárů osmělili až po přestávce, do vyložené šance se ale nedostali. V 56. minutě neuspěl ani nejlepší střelec týmu Bedia, z nadějné pozice netrefil míč čistě. O tři minuty později naopak Zafeiris na přední tyči prodloužil Masopustův rohový kop a Ogbu hlavou nedal gólmanu Frickovi šanci. Nigerijský obránce vstřelil druhou branku za Slavii a první v pohárech.

Slávistický gólman Mandous musel poprvé zasahovat až v 69. minutě, kdy ukryl do rukavic Bellovu střelu z pravé strany. Ženevský celek se na závěrečný tlak nezmohl a na domácí půdě nevyhrál ani šestý soutěžní duel sezony. V 89. minutě mohl ještě navýšit skóre střídající Jurečka, který postupoval sám na Fricka, prudkou střelou ale jen olízl břevno. Stejný hráč v nastavení dokonce už obešel domácího gólmana, místo zakončení do poloodkryté brány ale zvolil nepřesnou přihrávku.

"Takové věci moc nevyčítám, každý chce dát gól. Jde o nějakou pohodu, správné řešení," řekl Trpišovský, jehož tým prohrál v sezoně jediný ze 13 soutěžních duelů. "První zápas v Evropě, navíc venku, je to hodně důležitá výhra. V minulosti se nám první venkovní zápasy nedařily, takže je to skvělý vstup do soutěže, který nám pomůže i psychicky směrem k derby," uvedl kapitán Holeš.

Slavia navázala na lednový přípravný dvojzápas v Portugalsku, kde zdolala Servette 3:0 a 1:0. Zároveň švýcarskému celku oplatila vyřazení z Poháru UEFA z roku 2001 při dosud jediném soutěžním střetnutí obou týmů (1:0 a 1:1).

Utkání 1. kola skupiny G fotbalové Evropské ligy:

Servette Ženeva - Slavia Praha 0:2 (0:1)

Branky: 32. Masopust, 59. Ogbu. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (všichni Gruzie) - Pskit (video, Pol.). ŽK: Severin, Rouiller, Bedia - Oscar, Dumitrescu, Provod, Mandous. Diváci: 19.783.

Servette: Frick - Bolla, Rouiller, Severin, Mazikou (84. Rodelin) - Stevanovič, Cognat, Douline (67. Ondoua), Kutesa (67. Guillemenot) - Antunes (81. Touati), Bedia (67. Crivelli). Trenér: Weiler.

Slavia: Mandous - Masopust, Holeš, Ogbu - Tomič (72. Jurásek), Ševčík (52. Zafeiris), Oscar, Dumitrescu (87. Jurečka) - Douděra (72. Provod), Wallem - Van Buren (52. Tijani). Trenér: Trpišovský.

Šeriff Tiraspol - AS Řím 1:2 (0:1)

Branky: 57. Tovar - 45.+4 Paredes, 65. Lukaku. ČK: 90.+8. Joao Paulo (Šeriff).