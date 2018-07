Tragédie. Takhle Sparta nemůže hrát, hlesl po zpackané premiéře Radakovič

před 1 hodinou

Sparťanský obránce Uroš Radakovič se po prohře 0:2 na půdě Subotice omluvil fanouškům.

Novi Sad - Hodně nepovedenou soutěžní premiéru v dresu Sparty má za sebou srbský obránce Uroš Radakovič. Po přestupu z Olomouce dostal šanci v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy ve své rodné vlasti na půdě Subotice a svým výkonem se podepsal pod prohru 0:2, po níž Pražanům hrozí brzké vyřazení ze soutěže.

"Omlouvám se fanouškům, kteří nás přijeli podpořit. To, co jsme předváděli na hřišti, byla tragédie. Takhle Sparta nemůže hrát," připustil pro sparťanský web Radakovič.

Sám se v úvodu trápil s rozehrávkou a při aktivním napadání od domácích kazil přihrávky. Jednou dokonce založil soupeři nebezpečný brejk. "Všichni jsme ztráceli míče, to si nesmíme dovolit," uvedl čtyřiadvacetiletý stoper.

Se spoluhráči neubránil soupeřovu standardku, druhý gól pak domácí přidali po narážečce a střele z hranice vápna. "Oni nám dali gól ze standardky, pak to trefili, my bohužel naše šance nedali. Pořád ale máme před sebou odvetu a musíme věřit. Dnes nám to nešlo, musíme být klidnější na míči a mít lepší koncentraci. Takhle neporazíme nikoho," prohlásil Radakovič.

Přes porážku věří, že za týden v odvetě předvede Sparta lepší výkon a duel ještě zvrátí. "Na Letné můžeme porazit kohokoliv, ale musíme pracovat mnohem lépe. Věřím, že to doma zvládneme," dodal Radakovič.