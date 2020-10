Svaly jako Schwarzenegger a u pasu kulomet. V Srbsku podle Hoftycha děsí i ochranka

Německo muselo přistoupit k rázným karanténním opatřením, neboť do několika týdnů by zdravotnický systém zahltili pacienti s koronavirem. Ve čtvrtek to v projevu ve Spolkovém sněmu prohlásila kancléřka Angela Merkelová, která obhajovala rozhodnutí zavést od pondělí 2. listopadu do konce měsíce rozsáhlou karanténní uzávěru. Projev Merkelové hlasitými výkřiky nesouhlasu přerušovali poslanci opoziční Alternativy pro Německo (AfD), zasáhnout musel nakonec předseda sněmu Wolfgang Schäuble.

"Až budou jednotky intenzivní péče v nemocnicích plné, bude pozdě něco dělat," řekla Merkelová. Varovala, že současné tempo šíření koronaviru, kdy se denní počet nových případů během týdne zdvojnásobil, by znamenalo zahlcení zdravotní péče do několika týdnů.

"Proto jsme se s premiéry spolkových zemí dohodli, že od 2. listopadu přikročíme k rozsáhlým omezením," uvedla Merkelová ke středečnímu jednání se zemskými premiéry. "Po dvou týdnech opatření vyhodnotím," řekla.