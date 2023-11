Strašidelný Gomezův výkon. Vyčítat mu nic nebudeme, je to spoluhráč, řekl Haraslín

Předvedl strašidelný výkon. Soupeři nahrál na vedoucí gól, byl u toho druhého, po další jeho chybě upalovali Rangers na bránu. Žádný div, že stoper fotbalové Sparty James Gomez zůstal o přestávce čtvrtečního utkání Evropské ligy o přestávce v kabině a do druhé půle už nezasáhl. "Zvažoval jsem, jestli ho nevystřídám i dřív," přiznal kouč Pražanů Brian Priske po prohře 1:2.

Spoluhráči však po zápase jedenadvacetiletého obránce z Gambie podrželi.

"Chyby k fotbalu patří, bohužel se to dnes přihodilo nám. Nebudeme mu nic vyčítat. Je to náš spoluhráč," zastal se křídelník Lukáš Haraslín parťáka.

"Nebudeme házet vinu na jednoho, dva nebo tři hráče. Prohráli jsme jako mužstvo," doplnil sedmadvacetiletý slovenský reprezentant.

Ztráta dvou gólů v prvním dějství v Ibrox Stadium byla pro sparťany ještě milosrdná. "Těžko říct, čím to bylo, protože jsem na hřišti nebyl," dumal Haraslín, jenž na trávník vyběhl v 59. minutě.

Přitom právě na úvod duelu se sparťané upozorňovali. "Řekli jsme si, že nesmíme dělat chyby a dostat soupeře na koně, což se nám moc nepodařilo," uznal Slovák.

Právě jeho příchod pak Letenským pomohl. Haraslín snížil, a protože Rangers neproměnili další šance, mohli hosté pořád myslet na vyrovnání.

"Ve druhém poločase jsme si bod možná zasloužili," přemítal bývalý hráč Lechie Gdaňsk nebo Sassuola.

A byl to znovu on, kdo měl remízu na kopačce. "Měl jsem ještě dvě šance. Nejprve střelu po rohu, kdy se ke mně míč odrazil, ale trefil jsem to těsně vedle," popisoval Haraslín.

V další příležitosti zlikvidoval jeho pokus gólman domácích. "U druhé střely jsem to tlačil očima do brány. Myslím si, že po zemi by to neprošlo, protože obránce šel do skluzu. Snažil jsem se to trefit na druhou tyč a brankář skvěle zakročil," litovala opora Sparty.

Fanoušci pražského klubu se nejspíš ptali, jak by asi zápas vypadal, kdyby Haraslín nastoupil v základní sestavě.

"To není moc otázka na mě, říkal jsem, že se cítím fajn," krčil rameny muž, který už je po zranění fit a v sobotu v lize odehrál proti Bohemians 1905 závěr utkání.

"Trenéři se mnou mají nějaký záměr a nebudu řešit, jestli hraju od první, nebo 60. minuty. Vždycky chci odvést maximum a co nejvíc pomoct týmu," poznamenal vzorně Haraslín.

I vinou zmíněného zranění se za Spartu v soutěžním duelu trefil poprvé do 24. září. "Jsem rád, že jsem zpátky. Chci pomáhat mužstvu góly, přihrávkami a dobrými výkony. Věřím, že to tak bude pokračovat," doufal se sedmi góly aktuálně nejlepší střelec ligové sezony.

Ve skupině Evropské ligy ztrácí Sparta na druhé místo, které zaručuje pokračování v soutěži, tři body. Aktuálně ho drží právě Rangers.

Třetí celky z každé skupiny pokračují na jaře v Evropské konferenční lize. Letenští jsou nyní pouze o bod před posledním Arisem Limassol. V čele je s devíti body Betis Sevilla, příští soupeř Pražanů.

"Jsme smutní, protože jsme tu chtěli bodovat. Stále máme před sebou dva zápasy ve skupině, takže se o to popereme," slíbil Haraslín.