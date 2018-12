Slavie závidí Bělorusům Arsenal. Doufali jsme v jiného soupeře, zní z Edenu

před 1 hodinou

Fotbalisté pražské Slavie jsou lehce zklamaní z toho, že jim los úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy nepřisoudil zvučnějšího soupeře. Genk nepovažují za tak atraktivní tým, ale kvalitu má podle nich velikou, což dokazuje fakt, že jasně vede belgickou ligu.

"Samozřejmě nás všechny mrzí, že proti nám nenastoupí ti největší soupeři. Pro fanoušky a obecně pro český fotbal by to byly skvělé zápasy. Koukali jsme, že například Borisov má druhý rok po sobě Arsenal. Ani my jako trenéři a hráči nevíme, jestli budeme mít možnost se s takovým týmem ještě někdy potkat. Tudíž potom, když tu tahle šance je, tak ji chcete využít," řekl pro klubový web slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"V koutku duše jsme doufali v jiného soupeře, protože šance si zahrát s těmi největšími týmy přichází jenom jednou za čas. Nedá se s tím ale nic dělat a musíme postoupit, abychom měli ještě jednu šanci na to, aby byl pro nás los šťastnější," doplnil Trpišovský.

Slávisté mohli dostat atraktivní soupeře v čele s Arsenalem, Chelsea nebo FC Sevilla. "Jsem z losu trochu zklamaný. Čekal jsem, že dostaneme atraktivnějšího soupeře, ale nedá se nic dělat. Nejhorší na tom je, že soupeř není vyloženě tak atraktivní, ale má obrovskou kvalitu. Belgickou ligu vedou suverénně před Anderlechtem a dalšími týmy, takže kvalitu mají jednoznačně velkou," uvedl kapitán Milan Škoda.

"Myslím si, že je Genk velmi silný soupeř, ale není to úplně zvučné jméno a my jsme přeci jen chtěli nějaké zvučnější. Na druhou stranu si zřejmě hodně lidí řekne, že je to hratelný soupeř. Ale těžko říct," podotkl záložník Josef Hušbauer.

Genk vede ofenzivně hranou belgickou ligu o sedm bodů před druhými Bruggami a za 19 kol dal 44 gólů. "Je to tým, který by mohl vyhovovat našemu stylu hry, ale na druhou stranu jsou to všechno rychlí hráči. Belgickou ligu jsme sledovali hodně, jelikož je tam shodou okolností jeden hráč, který nás velmi zajímal - Uronen. Také jsme v létě sledovali Petera Olayinku, takže víme, že jsou to všechno dynamičtí a rychlí hráči. Není to úplně atraktivní soupeř. Myslím, že ho v Česku nikdo tak úplně nezná, a uvidíme až podle záznamů, co od nich můžeme čekat," řekl Trpišovský.

"Některé hráče samozřejmě známe. Například Malinovskij hrál za Ukrajinu proti naší reprezentaci. Jsou to techničtí hráči, taková belgická liga je. Určitě se neztotožňuji s názory, že je Genk papírově nejslabší tým z losu. Stačí se podívat na tabulku, vedou belgickou ligu s velkým náskokem. Ve své skupině získali 11 bodů. Kdo viděl belgické týmy, musí mi dát za pravdu, že belgický fotbal šel strašně moc nahoru. Je to vidět i na výsledcích reprezentace, všude po Evropě hrají belgičtí hráči. Například Peter Olayinka v obdobném klubu ani nehrál, ale chodil po hostováních. Takže si naopak myslím, že patří k těm silnějším týmům," dodal Trpišovský.