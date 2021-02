Slavia věří pro zápas s Leicesterem ve výjimku. Po příletu z Anglie bude v karanténě

Fotbalová Slavia nadále věří, že bude moci příští týden ve čtvrtek přivítat v prvním zápase úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy Leicester doma v Edenu.

Všechny osoby, které přicestují z rizikových zemí včetně Británie, nyní musejí do povinné pětidenní izolace, Pražané ale doufají ve výjimku. Navrhli, aby její součástí byla mimořádná hygienická opatření pro anglický klub včetně nošení respirátorů po celou dobu pobytu v Česku.

Povinnost karantény po příjezdu z velmi rizikových zemí, které jsou nejhůře postiženy novou mutací koronaviru, velmi komplikuje nadcházející sportovní mezinárodní akce v Česku. Je vyloučeno, aby Leicester před zápasem strávil v Praze předepsaných pět dní v izolaci. Slávisté proto požádali o výjimku.

"Věříme, že domácí zápas s Leicesterem City odehrajeme v Edenu. Navržená výjimka pro hostující klub předpokládá PCR test po příletu do ČR, izolaci do jeho výsledku, pohyb v ČR výhradně v místě odděleného ubytování a místě zápasu a používání respirátoru FFP2 po dobu pobytu v ČR," uvedl na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Pokud by český šampion s žádostí o výjimku neuspěl, musel by utkání uspořádat v jiné zemi. Podobné problémy řeší i řada dalších klubů. Například německé úřady nepovolily přicestovat do země Liverpoolu, který měl příští týden nastoupit v Lize mistrů na hřišti Lipska.

Slávisté počítají s tím, že po návratu z odvety, která je v Anglii na programu 25. února, budou muset do pětidenní izolace. Následný nedělní ligový duel na stadionu Slovácka v Uherském Hradišti by pak musel být odložen.

"Slavia předpokládá, že po návratu do ČR bude podléhat karanténnímu opatření v délce pěti dnů a počítá s izolací všech členů vedení a realizačního týmu, kteří se zúčastní odvetného zápasu v Británii," uvedl Tvrdík. Doplnil, že 34 osob z nich v posledních 90 dnech prodělalo covid-19.

Hoffenheim bude hrát ve Španělsku

Fotbalisté Molde a Hoffenheimu, mezi které patří i český obránce Pavel Kadeřábek, odehrají úvodní zápas druhého kola Evropské ligy ve Villarrealu. Původně se mělo utkání konat příští týden v Norsku, ale kvůli opatřením kvůli koronaviru rozhodla UEFA o přeložení.

Dějiště zápasu muselo být změněno poté, co Norsko v rámci opatření proti šíření nové mutace nákazy covid-19 uzavřelo hranice a cestování do země povolilo jen v nezbytných případech. "Děkujeme Molde i Hoffenheimu za spolupráci a španělskému svazu a Villarrealu za pomoc utkání uspořádat," uvedla UEFA v prohlášení.