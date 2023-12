Parádní večer posílil Česko v pořadí koeficientů. Letos je lepší i než Francie

jšk, čtk

Parádní pohárový podzim ve čtvrtek podtrhly Slavia, Sparta i Plzeň plnými bodovými zisky. Díky tomu si Česko v elitní patnáctce žebříčku národních koeficientů UEFA znovu upevnilo svou pozici.

Byl to velký večer českého fotbalu: Už málem odepisovaná Sparta senzačně porazila Betis Sevilla 1:0 a nyní má postup do play off Evropské ligy ve svých rukou. Tři body po divokém vítězství v Tiraspolu (3:2) připsala na konto i Slavia, jíž chybí k prvnímu místu ve skupině a k přímému postupu do osmifinále soutěže jediný krůček. V Evropské konferenční lize spolehlivě sbírá triumfy Plzeň, naposledy vyhrála v Tiraně nad Ballkani 1:0.

Sečteno, podtrženo: na 16. příčku už mají luxusní náskok. Aktuálně se hraje o nasazení do přespříštího ročníku 2025/26, přičemž 15. pozice jako poslední znamená pět mužstev v soutěžích UEFA.

Zajímavé je ale také umístění do 12. místa. Pro příští ročník 2024/25 už má Česko jistotu návratu k pěti zástupcům v pohárech a k dvěma týmům v kvalifikaci Ligy mistrů. Pokud by tuzemské kluby byly dál śuěpšné, šla by v sezoně 2025/26 dvojice z nich do Evropské ligy a jen jeden do Konferenční ligy. Pro příští ročník to bude naopak.

V hlavní fázi pohárů se za vítězství udělují dva body a za remízu jeden. Zisk do žebříčku se pak dělí počtem zástupců daného státu v sezoně, v českém případě čtyřmi. Jediní Bohemians 1905 v tomto ročníku neuhráli ani bod a vypadli hned v úvodu kvalifikace. Další bonusové body se připisují za některé postupy.

Češi na podzim zatím nasbírali senzačních 9,250 bodu, čímž se řadí na skvělé páté místo hned za velkou čtyřku Itálii, Španělsko, Německo a Anglii. Už teď je to suverénně nejlepší výsledek v rozhodném pětiletém období, navíc k dalšímu vylepšení pozice dojde příští podzim, kdy Česko odepíše velmi slabý výsledek ze sezony 2019/2020.