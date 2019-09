Šance prorazit. United zapsali Kováře na soupisku pro Evropskou ligu

před 42 minutami

Devatenáctiletý český brankář Matěj Kovář má šanci udělat další velký krok ve své fotbalové kariéře. Trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solskajer ho nechal zapsat do užšího seznamu hráčů, kteří mohou za rudé ďábly naskočit v letošním ročníku této evropské pohárové soutěže.

Kovář, který prošel fotbalovou akademií Slovácka a působí v mládežnických reprezentacích, do United přestoupil v lednu 2018. Za první tým si sice ještě nezahrál soutěžní zápas, ale v rezervním týmu v nové sezoně naskočil do tří utkání a vychytal tři čistá konta.

United první zápas základní skupiny Evropské ligy odehrají 19. září proti Astaně, ve skupině narazí ještě na Alkmaar a Partizan Bělehrad.

"Určitě chceme tuhle soutěž vyhrát. Před několika lety se nám to povedlo a můžeme se přes ní dostat do Ligy mistrů. Ale současně také můžeme využít širší kádr a do zápasů nasadíme některé mladé hráče," naznačil Solskjaer, že by premiéra v prvním týmu pro Kováře nemusela být tak nereálná.