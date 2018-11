Pro Jablonec je letadlo horší protivník než Astana. Doležal vytoužený prášek nedostal

před 46 minutami

Fotbalisté Jablonce se při čtvrtém utkání v základní skupině Evropské ligy v Astaně musejí vypořádat hned s několika nástrahami. Čeká je zápas na umělé trávě, pětihodinový časový posun i přechod do výrazně chladnějšího počasí s denními teplotami kolem nuly a také vyrazili na dlouhý, šestihodinový let. Severočeši proto k utkání v dalekém Kazachstánu zamířili netradičně už o dva dny dříve. Během pobytu v Astaně budou pokračovat ve středoevropském časovém rytmu.

"Pojedeme v našem čase, protože je to krátká doba na to, abychom to přehazovali. Možná kdybychom tam jeli na deset dní nebo týden, tak by se to dalo. Mluvil jsem i s doktorem a ten mi řekl, že by bylo lepší to udržet," řekl novinářům před odletem jablonecký trenér Petr Rada.

Ještě dnes po příletu kouč naplánoval lehčí trénink. "Myslím, že po tréninku půjdeme všichni brzy spát. Zítra máme dopoledne volno, trénink je až odpoledne, tak se můžeme vyspat. S posunem asi problém nebude. Možná první den, než si zvykneme. Ale když to zvládla Astana u nás, není důvod, proč bychom to nezvládli my," dodal útočník Martin Doležal.

Více než časový posun ho strašil dlouhý let, Severočeši před sebou měli asi 4000 kilometrů. "Ptal jsem se doktora, jestli máme nějaký prášek. Říkal, že ne, tak snad to nějak zvládnu," řekl Doležal.

"Moc se netěším, nemám lítání rád, takže jsem nervózní. Letadlo je pro mě určitě horší protivník než soupeř. Nikdy jsem letadlo nemiloval, nehledě na to, že je to ještě dlouhá štreka. Určitě je to pro mě trošku stresující. Budu se snažit usnout," dodal Rada.

Přímo na místě si Severočeši musejí zvyknout na umělou trávu, na níž Astana na stadionu se zatahovací střechou hraje. "Jelikož my v Jablonci jsme tak nějak od půlky listopadu skoro furt na umělce, myslím, že ji máme osahanou. Možná na začátku zápasu to bude trochu takový nezvyk. Včera jsme ale měli trénink na umělce, takže myslím, že to až takový problém nebude. Má to jiný odskok, i když umělá tráva v Astaně je nějaká nová, dá se na tom hrát i v kolíkách. Takže to mají asi nějak zmáklé," uvedl Doležal.

"V Jablonci sice často na umělce trénujeme, ale letos je počasí natolik příjemné, že jsme na umělce moc nebyli. Máme informace, že v Astaně je umělá tráva kvalitní. Počasí je tam kolem nuly, bude to pro nás zlomové. Snad se nikdo nenachladí. Spíše mám ale strach z časového posunu a těchto věcí, které pro nás budou nepříjemné," doplnil Rada.

Severočeši mají po třech zápasech skupiny dva body a jsou poslední v tabulce. Vede s pěti body o skóre Astana, s níž doma hráli 1:1. "Každý plný bodový zisk ve skupině může hrát velkou roli. Soupeř je asi zatím nejkvalitnější z těch, s kterými jsme hráli. My se budeme snažit hrát aktivně tak, jako hrajeme v posledních zápasech," uvedl Rada.

Chybí mu zranění záložníci Lukáš Masopust a Rafael Acosta. "Moc variant tam nemáme. Je tam Sobol, Kratochvíl. Ještě to musíme zvážit. Uvidíme, jaké bude to hřiště a jak se na tom budou hráči pohybovat," dodal Rada.