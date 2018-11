Jablonec nasázel "tragikomické" Dukle šest gólů, Příbram znovu inkasovala příděl

před 1 hodinou

Jablonec vyhrál v sobotním utkání 14. kola fotbalové Fortuna:Ligy na Julisce 2:6, Příbram podlehla doma Slovácku 0:3. Zlín po výhře nad Spartou porazil i Karvinou 2:1 a Olomouc remizovala s Opavou 2:2.

Praha - Fotbalisté Dukly ve 14. kole první ligy doma utrpěli s Jabloncem debakl 2:6 a vrátili se na poslední místo. Severočeši venku v nejvyšší soutěži zvítězili potřetí za sebou a spravili si chuť po středečním pohárovém vyřazení s Karvinou. V neúplné tabulce jim patří páté místo.

Už během úvodních 21 minut na Julisce skórovali Lukáš Masopust, Martin Doležal a Michal Trávník z penalty. Ve druhém poločase přidali další branky hostů Rafael Acosta, David Hovorka a Miloš Kratochvíl. Za Duklu snižovali Uroš Djuranovič s Jakubem Podaným.

"Z našeho pohledu tragický, možná trošičku tragikomický vstup do zápasu, kdy ve 20. minutě jsme prohrávali 3:0. A vlastně do konce zápasu jsme sklízeli to, co jsme zaseli," řekl na tiskové konferenci trenér Dukly Roman Skuhravý.

Jablonečtí začali aktivněji a v deváté minutě otevřeli skóre. Ďurica nezvládnul odkopnout míč a poslal ho přímo k Masopustovi, který ještě slovenského stopera obešel a propálil brankáře Radu. Hosté za pět minut vedli 2:0. Jovovič nacentroval do šestnáctky, uzdravený Doležal se zbavil Ďuricy a špičkou kopačky posunul míč do branky.

Ďurica pak nevybíravým zákrokem zajel do Masopusta a k nelibosti hostů dostal jen žlutou kartu. Střelec první branky musel odstoupit ze hry a byl převezen do nemocnice. "Samozřejmě ten zákrok byl tvrdý, víceméně Maso nebyl na to připravený, zpevněný. Tihle rychlostní hráči vždycky s tím musí počítat. Je škoda, že se to stalo dneska. Odjel na vyšetření, na přesnou diagnózu musíme počkat. Pravděpodobně na ten nejbližší zápas určitě nebude," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Dukla na tom byla za chvíli ještě hůř. Souček v pokutovém území srazil Lischku a nařízenou penaltu ve 21. minutě proměnil Trávník. Nejlepší střelec Severočechů si připsal sedmou trefu v ligovém ročníku.

"Prohráváme 1:0 a mužstvo zatím nemá sílu, aby se s tímhle dokázalo popasovat. V té chvíli plodí chyby, které normálně nedělá," upozornil Skuhravý.

Jablonecký tým začal lépe i druhý poločas. Jovovič v 54. minutě našel před brankou volného Acostu a uruguayský záložník už měl snadnou práci.

Hráči Dukly dokázali za pět minut snížit, když Tetourovu přihrávku zužitkoval Djuranovič. Brankář Hrubý přišel po 404 minutách o ligovou neprůstřelnost.

Pátý gól přidali hosté v 65. minutě. Doležalovu hlavičku z rohu tečoval stoper Hovorka a domácí marně reklamovali ofsajd. Blízko šestého zásahu byl střídající Chramosta, ale sám před branku trefil tyčku.

Čtvrt hodiny před koncem Pražané opět korigovali skóre. Douděra ve vápně vybídl Podaného a ten napálil míč pod břevno. V 86. minutě uzavřel skóre další hostující náhradník Kratochvíl tečovanou střelou z dálky. Jablonec vyhrál teprve druhý z posledních osmi vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži.

"Za to vítězství venku jsem rád, hráčům jsem poděkovat a jsme spokojení," konstatovala Rada. "Trošku mě mrzí ty dva góly, které jsme dostali. Byly to takové průnikové přihrávky, kdy jsme tam nebyli dostatečně u sebe," dodal bývalý hráč Dukly.

Slovácko zabralo, Sigma se znovu zvedla

Hráči Slovácka ukončili sérii ligových porážek, která se zastavila na osmi utkáních. Tým z Uherského Hradiště zvítězil ve 14. kole nejvyšší soutěže v Příbrami jasně 3:0 a odpoutal se z posledního místa tabulky na čtrnáctou pozici.

Góly Slovácka vstřelili v druhé půli Tomáš Zajíc, Lukáš Sadílek a Jan Kuchta. Nováček z Příbrami počtvrté za sebou prohrál při celkovém skóre 1:18 a je třináctý s náskokem dvou bodů na dnešního soupeře a čtyř bodů na poslední Duklu.

Důležitý bod vybojovali v sobotu fotbalisté Olomouce, kteří remizovali 2:2 s Opavou, přestože prohrávali už o dvě branky. Slezany poslali do vedení Petr Zapalač s Tomášem Smolou, ale ještě v prvním poločase snížil Michal Vepřek a v závěru zápasu vyrovnal Martin Nešpor. Sigma tak podruhé za sebou vymazala dvoubrankovou ztrátu, když v minulém kole v Karviné prohrávala 0:2, ale nakonec zvítězila 3:2.

Fotbalisté Zlína navázali na vítězství nad Spartou výhrou nad Karvinou 2:1. "Ševci" zasadili soupeři rozhodující úder hned po změně stran dvěma rychlými góly v rozmezí pouhých dvou minut. První branku vstřelil ve 46. minutě Pavel Vyhnal a druhou přidal Libor Holík. Za hosty snížil střídající Petr Galuška. Zlín se v tabulce se posunul na třetí místo před Ostravu. Naopak Karviná po druhé porážce za sebou klesla na předposlední příčku.

"Věděl jsem, že nás čeká těžké utkání, Karvinou jsem viděl v několika zápasech. Tým je bojovný a pracovitý, nevypustí jediný souboj. Naše vítězství je proto cenné," řekl na tiskové konferenci zlínský trenér Michal Bílek.

14. kolo první fotbalové ligy:

Dukla Praha - FK Jablonec 2:6 (0:3)

Branky: 59. Djuranovič, 74. Podaný - 9. Masopust, 14. Doležal, 21. Trávník z pen., 54. Acosta, 65. Hovorka, 86. Kratochvíl. Rozhodčí: Nenadál - Dobrovolný, Kožár. ŽK: Ďurica, Podaný (oba Dukla). Diváci: 1626.

Sestavy:

Dukla: F. Rada - Miloševič, Ostojič, Ďurica, Souček - Doumbia (33. Djuranovič), Bezpalec (87. Krunert), Tetour - Douděra, Brandner (33. Schranz), Podaný. Trenér: Skuhravý.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek - Hübschman - Masopust (22. Acosta, 77. Kratochvíl), Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal (69. Chramosta). Trenér: P. Rada.

1. FK Příbram - 1. FC Slovácko 0:3 (0:0)

Branky: 50. Zajíc, 85. Sadílek, 90.+3 Kuchta. Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Hock. ŽK: Voltr, Nitrianský, Kodr, Květ, Tregler - Zajíc, Machalík, Trmal.

Sestavy:

Příbram: Kočí - Nitrianský (83. Nový), Kodr, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Hlúpik (74. Keita), Pejša (58. Jan Rezek), Voltr - Fantiš. Trenér: Csaplár.

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Machalík (63. Sadílek), Havlík, Jakub Rezek (46. Kalabiška) - Zajíc (79. Kuchta). Trenér: Vlachovský.

Sigma Olomouc - SFC Opava 2:2 (1:2)

Branky: 39. Vepřek, 89. Nešpor - 9. Zapalač, 22. Smola. Rozhodčí: Příhoda - Kříž, Vlček. ŽK: Nešpor, Sladký, Pilař - Kayamba, Šrom, Schaffartzik, Jursa, Hrabina, Svozil. Diváci: 3512.

Sestavy:

Olomouc: Buchta - Vepřek, Jemelka, Štěrba (30. Texl), Sladký - Falta, Dvořák, Kalvach (56. Lalkovič), Houska, Pilař (73. Plšek) - Nešpor. Trenér: Jílek.

Opava: Šrom - Žídek, Svozil, Simerský, Hrabina - Kayamba, Zavadil, Jursa (79. Janetzký), Zapalač - Kuzmanovič (56. Schaffartzik), Smola (73. Juřena). Trenér: Kopecký.

Fastav Zlín - MFK Karviná 2:1 (0:0)

Branky: 46. Vyhnal, 48. Libor Holík - 74. Galuška. Rozhodčí: Pechanec - Hájek, Ratajová. ŽK: Dostál - Dramé. Diváci: 3372.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Bačo, Hnaníček, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík (66. Lukáš Holík), Jiráček (90. Hronek), Bartošák - Vyhnal (80. Železník), Beauguel. Trenér: Bílek.

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Smrž, Dramé - Lingr (89. Piroch), Budínský (60. Galuška), Letič (74. Ramírez) - Guba. Trenér: Nádvorník.