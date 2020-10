Neuvěřitelné, přísné, směšné. Německá média se diví vyloučení na Slavii

Německá média sice označila čtvrteční porážku fotbalistů Leverkusenu v Evropské lize se Slavií za zaslouženou, pozastavila se ale nad vyloučením Karima Bellarabiho. Červená karta podle nich byla zbytečná, šokující a kontroverzní.

Bellarabi dostal od rozhodčího Williama Colluma červenou kartu už ve 22. minutě poté, co podrazil unikajícího Lukáše Provoda. Slavia v početní výhodě nejprve nevyužila pokutový kop, ale deset minut před koncem po rohovém kopu rozhodl o vítězství českého mistra Peter Olayinka.

"Byl to hořký večer pro Leverkusen. Většinu zápasu bojoval v oslabení a nakonec zaslouženě prohrál," napsal list Geissener Allgemeine. "Knockout po směšném vyloučení. Nešťastná a zbytečná prohra se Slavií je komplikací v boji o postup," přidal deník Bild.

"Bellarabi se snažil zastavit Provoda, uklouzl a trefil hráče Slavie. Jasná žlutá karta, mysleli si všichni. Ale rozhodčí Collum ke zděšení Leverkusenu vytáhl červenou kartu," uvedl Bild. "Bellarabi nemohl věřit svým očím, když viděl barvu karty, kterou rozhodčí Collum držel v ruce," dodal Rheinische Post.

"Opakované záběry jasně ukázaly, že to bylo přísné rozhodnutí. A protože ve skupinové fázi Evropské ligy nejsou videorozhodčí, verdikt nikdo nezměnil. Leverkusen hrál dlouho v oslabení a nakonec Slavii podlehl," přidal na svých internetových stránkách Rheinische Post.

"Po galapředstavení proti Nice (výhra 6:2) se zdecimovaný Leverkusen zase vrátil na zem," uvedl server n-tv.de. "Bayeru chybělo šest hráčů kvůli zranění a od 22. minuty musel navíc hrát v oslabení po pochybné červené kartě pro Bellarabiho," přidal portál.

"Leverkusen hrál téměř 70 minut v oslabení po velmi kontroverzní červené kartě pro Bellarabiho. Zkušený skotský rozhodčí Collum dal Bellarabimu červenou kartu i přesto, že záložník před tím uklouzl a soupeře nezasáhl nijak tvrdě," napsal web sport1.de.

Měli jsme vyhrát i v oslabení, tvrdí trenér

O něco smířlivější byl bezprostředně po zápase trenér fotbalistů Leverkusenu Peter Bosz, který si na brzké vyloučení Bellarabiho nestěžoval. Podle šestapadesátiletého kouče šlo především o zbytečný zákrok a navíc byl přesvědčený, že jeho tým měl ve čtvrtek v Praze vyhrát i v oslabení.

"Někteří lidé říkají, že to na červenou kartu nebylo, ale faul to byl. A podle mě to byl především naprosto zbytečný faul," poukázal kouč na to, že Bellarabi zasáhl Provoda v hloubi slávistické poloviny hřiště.

Bosz byl také přesvědčený, že i v oslabení jeho tým měl ze zápasu v Edenu vytěžit víc. "Byla to naprosto zbytečná porážka. Je samozřejmě náročné hrát od 22. minuty v oslabení, ale ani tak jsme neměli prohrát," prohlásil bývalý trenér Ajaxu nebo Dortmundu.

Slavia mohla početní výhodu využít v 65. minutě, ale Nicolae Stanciu penaltu neproměnil a neuspěl ani s dorážkou. "Byla to zbytečná penalta," řekl brankář Leverkusenu Lukas Hradecky, který pokutový kop zavinil faulem na střídajícího Petera Olayinku.

"Naštěstí jsem to chytil, ale pak jsme dostali gól," přidal finský reprezentant. "Je to škoda, protože i v oslabení jsme hráli kompaktně, a myslím, že to mohlo skončit 0:0 nebo 1:1," přidal Hradecky, kterého v 80. minutě překonal po rohovém kopu Olayinka a rozhodl o nečekaném vítězství Slavie.