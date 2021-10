Přestaňte útočit na děti, je to mimořádně zbabělé, brání se Sparta atakům Skotů

Fotbalová Sparta se ohradila vůči výrokům právníka Aamera Anwara a představitelů Glasgow Rangers včetně trenéra Stevena Gerrarda po čtvrtečním zápase Evropské ligy. Zástupci skotského klubu i tamní média obvinili fanoušky na letenském stadionu z masivního rasistického chování, kterého se měli dopustit bučením na záložníka Glena Kamaru.

"Chtěli bychom poděkovat Rangers FC za čtvrteční férový sportovní souboj v utkání Evropské ligy. Bylo nám ctí přivítat v Praze a na našem stadionu slavný a úspěšný skotský klub, jeho hráče, realizační tým a manažery z vedení. Jsme přesvědčení, že se servisem ze strany klubu byli spokojení," stojí v úvodu prohlášení, které Sparta zveřejnila na svých stránkách.

"Přispěli jsme k tomu, aby se Rangers FC při pobytu v České republice cítili maximálně bezpečně. Podíleli jsme se na zajištění jejich ochrany společně s bezpečnostními složkami státu a udělali jsme kroky, které jsou daleko nad rámec standardních postupů při organizaci mezinárodních utkání," pokračuje letenský klub.

"Je naprosto neuvěřitelné, že po zápase musíme sledovat útoky na nevinné děti a čelíme neopodstatněným obviněním z rasismu. Urážení dětí v online prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné," píše Sparta v reakci na chování zástupců Rangers a britských médií.

Kvůli trestu za rasismus v srpnovém duelu s Monakem nesměli na Letnou přijít dospělí fanoušci, díky výjimce ale dorazilo 10.879 dětí od šesti do 14 let s doprovodem.

"Přestaňte útočit na naše děti! Náš klub bude děti, naši budoucnost a naši pýchu, hrdě bránit. Osočování dětí v online prostoru je mimořádně zbabělé," zdůrazňuje Sparta v prohlášení.

"Sledujeme v prostředí sociálních sítí i v mediálním prostoru bezprecedentní xenofobní vyjádření proti České republice, jejím občanům a dokonce i jejím dětem. Popisujete chování dětí nesprávně, přivlastňujete si právo hodnotit vyjádření emocí šestiletých dětí, které nemají ponětí o tom, co je to rasismus. Je to drzost," zopakoval letenský klub.

"Bohužel musíme číst zoufalé útoky právníka Aamera Anwara, který se pohybuje za hranicí toho, co by si advokát měl dovolit. V českém prostředí už by se jeho jednáním zabývala advokátní komora. Jeho aktivistickým přístupem a online šikanou by se měla zabývat příslušná instituce ve Skotsku. Vyvolávání xenofobních tendencí a slovní útoky na bezbranné děti jsou za hranou morálky a slušného vychování," uvedla Sparta.

"Žádáme zástupce Rangers FC, aby se podíleli na zastavení xenofobní atmosféry směřující k našim dětem, naší překrásné zemi a jejím obyvatelům," apeloval pražský klub.