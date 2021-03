Poklona od legendy Liverpoolu: Slavia je nejtěžší soupeř, kterému jsme mohli čelit

O příspěvek na pořízení auta zřejmě budou moci žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Lidem s demencí bude moci stát přispívat na invalidní vozík. Rozšíření okruhu lidí s nárokem na dotaci v pátek schválila sněmovna hlasy všech přítomných členů v novele zejména lidoveckých poslanců, která se týká pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Na auto stát přispívá částkou 100 až 200 tisíc korun podle výše příjmu rodiny. Pokud vozidlo stálo méně, poskytne úřad nižší částku. Jestliže stojí zvláštní pomůcka méně než 10 000 korun, příspěvek na ni se poskytne jen žadatelům s příjmem pod osminásobek životního minima. Postižený si u pomůcky za méně než 10 000 korun musí také sám zaplatit tisíc korun. Pokud pomůcka stojí víc než 10 000 korun, je spoluúčast deset procent. Žadatel může sám doplácet nejvýš 350 000 korun, u zdvihací plošiny pak až 400 000 korun. Pokud handicapovaní nemají dost peněz, jejich podíl určí úřad práce. Lidé ale musí dodat tisícikorunu.

Pokud by se situace změnila a lidé by měli příspěvek či jeho část vracet, musí to podle novely oznámit úřadu práce písemně do osmi dnů. Pokud by úřad zastavil či obnovil vyplácení příspěvků, nemusel by k tomu vést řízení.