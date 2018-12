Plzeň bude hrát i o český koeficient. Ale Dinamo je obrovsky silné, varuje Vrba

před 1 hodinou

Plzeňští fotbalisté považují Dinamo Záhřeb za silný tým a jsou zvědaví na bouřlivou atmosféru v chorvatské metropoli. Informace o soupeři v úvodním kole jarní vyřazovací části Evropské ligy by měl českým šampionům poskytnout i útočník Marek Bakoš. Ten na podzim z Viktorie hostoval v Trnavě, která s Dinamem hrála ve skupině.

"Asi jsme možná čekali trošku jiného soupeře, ale vylosovali nám Dinamo a určitě to nebude jednoduché. Jejich prostředí s fanoušky a vším okolo bude hrozně těžké. Uvidíme," řekl obránce Radim Řezník pro klubový web.

"Měli ve skupině jak Trnavu, tak Anderlecht a Fenerbahce, což jsou také vyspělé evropské mančafty. Ta síla v Záhřebu je a nečeká nás nic jednoduchého. Samozřejmě se těšíme na atmosféru v Záhřebu, asi to bude velké peklo," přidal stoper Luděk Pernica.

Plzeňský trenér Pavel Vrba v únoru očekává dva náročné zápasy. "Samozřejmě pro fanouška to asi není Arsenal, ale na druhou stranu je to soupeř, který vyhrál skupinu, měl 14 bodů a ani jednou neprohrál. Samozřejmě obrovská síla. Dinamo Záhřeb je známé i jako líheň skvělých fotbalistů a určitě to nebude jednoduchý soupeř," upozornil kouč.

"Je to zajímavý soupeř a zároveň velmi silný. Má velice dobré fanoušky. Myslím si, že je dobře, že opět narazíme na nového soupeře, se kterým jsme ještě nehráli. Z tohoto pohledu je to atraktivní," doplnil další bek David Limberský.

Čerstvou zkušenost s Dinamem má slovenský veterán Bakoš, i když při dvou porážkách s chorvatským mistrem ve skupině za Trnavu nenastoupil. "Marek s námi bude začínat přípravu, takže informace určitě budeme sbírat i z Trnavy. Ale samozřejmě dneska jsou možnosti takové, že rozebereme jejich zápasy ve skupině Evropské ligy a z toho budeme vycházet," přiblížil Vrba. "Určitě nějaké poznatky Baky bude mít, protože Dinamo vyhrálo celou skupinu. Bude to silný mančaft. Myslím, že Baky nám pomůže," dodal Řezník.

Souboj Plzně s Dinamem bude klíčový i vzhledem ke koeficientu. Tuzemské kluby nyní figurují na 16. místě v žebříčku s náskokem 0,5 bodu na sedmnácté Chorvatsko a v případě postupu Viktorie bude mít český fotbal jistotu nejhůře 15. pozice.

"Samozřejmě všichni víme, že musíme získat co nejvíc bodů, aby z toho český fotbal těžil. Doufám, že my i Slavia z toho budeme těžit. Určitě uděláme oba všechno pro to, abychom těch bodů získali co nejvíc a potom příští sezonu z toho měli výhodu," řekl Vrba.

Věří, že do Záhřebu přijede co nejvíc plzeňských příznivců. "Není to daleko a spousta fanoušků nás může přijet do Záhřebu podpořit, což může být obrovská výhoda. Myslím, že v dané chvíli je to 50 na 50 a uvidíme, kdo to zvládne líp," konstatoval Vrba, jehož tým s Dinamem začne 14. února doma, o týden později vyrazí do Chorvatska.