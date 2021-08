Pekhart? Má spory s klubem a nabídku z Číny, prozradil Trpišovský před duelem s Legií

Fotbalisté pražské Slavie v minulém týdnu vypadli ve 3. předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť a zklamání z vyřazení se pokusí aspoň částečně zahnat proti Legii Varšava, s níž se v závěrečném předkole Evropské ligy utkají o účast ve skupině.

Český šampion je znovu favoritem na postup, dvojzápas tentokrát začne ve čtvrtek doma v Edenu. Odveta se odehraje o týden později.

Postupující získá za účast ve skupině Evropské ligy prémii 3,63 milionu eur (92,3 milionu korun). Tým, který neuspěje, si zahraje skupinu nově vzniklé Evropské konferenční ligy a inkasuje 2,92 milionu eur (74,3 milionu korun).

Slavia potřetí ze čtyř pokusů pod trenérem Jindřichem Trpišovským neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů. Vyřazením s Ferencvárosem navíc přišla o prémii pět milionů eur (127 milionů korun) za účast v závěrečném předkole prestižní soutěže a o možnost zahrát si o téměř 400 milionů korun za start ve skupině.

"První krok se nám nepovedl, postup do skupiny Ligy mistrů byl spíš takový sen. Teď bychom se chtěli dostat do skupiny Evropské ligy, to je cíl. Je to pro nás nesmírně důležité," uvedl Trpišovský, jehož svěřencům před týdnem nestačilo k obratu s Ferencvárosem domácí vítězství 1:0, neboť venku prohráli 0:2.

Legia stejně jako Slavia přešla do 4. předkola Evropské ligy po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů. Vítěz pěti z posledních šesti sezon polské ligy nejprve postoupil po čtyřech vítězstvích přes Bodö Glimt a Floru Tallinn a pak vypadl s Dinamem Záhřeb po venkovní remíze 1:1 a domácí porážce 0:1.

"Legia dost suverénně přešla přes první dvě předkola a pak odehrála skvělý zápas v Záhřebu. Oba duely s Dinamem byly hodně vyrovnané, což ukazuje jejich sílu," řekl pro klubovou televizi Trpišovský.

"Je to nejúspěšnější polský tým s obrovským zázemím a fanouškovskou základnou. Dominuje domácí soutěži, před časem hrál Champions League. Je to zase mistr své země jako Ferencváros, ale typologicky je to dost odlišný tým," analyzoval stratég červenobílých, pod jehož vedení Slavia předloni a letos na jaře došla v Evropské lize až do čtvrtfinále.

Legia má ve svém kádru řadu cizinců. "Je to takové typické mužstvo polské ligy. Hlavně do defenzivy mají hodně polských důrazných silových hráčů, výborných hlavičkářů. Směrem dopředu pak cizince, kteří jsou techničtí nebo góloví," pokračoval Trpišovský v rozboru protivníka.

Jednoho hráče Legie, záložníka Bartosze Slisze, dokonce chtěl se svým štábem zlanařit do české metropole. "Hodně jsme ho sledovali a před rokem a půl jsme o něj usilovali. Nakonec přestoupil do Legie," poodhalil Trpišovský.

"Mají pohyblivý střed hřiště, hodně fotbalové krajní hráče Juranoviče a Mladenoviče. Prostě zajímavý mix domácích a zahraničních hráčů," doplnil.

K patnáctému ligovému titulu Legii v minulé sezoně výrazně pomohl útočník Pekhart, který se stal s 22 brankami jasně nejlepším střelcem soutěže.

"To, kolik dal gólů v minulém ročníku, hovoří samo za sebe. Byl s reprezentací na Euru, co jsem slyšel do kluků, je ve skvělé formě. Gólový hráč, vysoký. Má nějakou nabídku z Číny a nějaké spory s klubem, tak uvidíme, jestli do těch zápasů zasáhne, nebo ne," přemítal Trpišovský.

Pekhart krátce působil i ve Spartě. "Když dá někdo přes 20 gólů v polské lize a několik let hraje ve Španělsku, hovoří to o jeho kvalitách. Musíme si na něj dát velký pozor, ale to na celý tým Legie. Pravidelně vyhrává ligu, bude to velmi dobrý tým. Ale je v našich silách je porazit a postoupit přes ně," připojil slovenský útočník Slavie Ivan Schranz.

Legia bude postrádat kapitána Artura Jedrzejczyka, který v předkolech dostal už tři žluté karty. Slavii bude naposledy scházet obránce Ondřej Kúdela, jenž si odpyká závěrečnou část z desetizápasového trestu za rasistickou urážku protihráče v březnové odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow proti Rangers. Za týden už bude moci nastoupit.

Oproti dvojutkání s Ferencvárosem vypadli z pohárové soupisky Slavie zranění záložníci Petr Ševčík a Srdjan Plavšič, naopak přibyli kapitán Jan Bořil a jedna z letních posil útočník Michael Krmečník. Trpišovský s nimi počítá hlavně do odvety ve Varšavě.