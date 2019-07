Nestavte proti Kosovu žádné Srby. Slovenský šampion vyhoví požadavku srbské vlády

před 1 hodinou

S neobvyklým přáním se na bratislavský Slovan obrátila srbská vláda a tamní fotbalový svaz. Slovenského šampiona požádaly, aby ve 2. předkole Evropské ligy nepostavil proti kosovskému Feronikeli srbské hráče, které má v kádru.

Slovan čeká úvodní duel dnes v Bratislavě, odveta se hraje v Glogovaci, kde KF Feronikeli sídlí, příští týden. A srbská vláda i tamní svaz by byly rády, aby do zápasů nenastoupili jeho hráči, kteří ve Slovanu působí. Slovenský šampion jim vyhoví.

"Hráči Aleksandar Čavrič, Dejan Dražič a tréner Vladimír Radenkovič respektovali výzvu srbské vlády a nezasáhnou ani do jednoho zápasu s KF Feronikeli," uvedl mluvčí Slovanu Tomáš Schügerl.

"ŠK Slovan respektuje jejich rozhodnutí. Vedením týmu bude během domácího zápasu pověřen současný trenér juniorky Ján Kozák mladší," doplnil mluvčí.

Kosovo má dlouhodobě napjaté vztahy se Srbskem, které neuznává jeho samostatnost - ostatně stejně jako Slovensko (na rozdíl od České republiky). Kosované však na své pasy na Slovensko přicestovat mohli.

Původně Srbský fotbalový svaz požadoval pouze to, aby srbští hráči Slovanu nenastoupili jen v odvetě, nakonec se jich nebude týkat ani jeden duel. "Jsou to členové týmu, kteří jsou pro nás velmi důležití. Mrzí nás, že politika takhle zasahuje do sportu, ale musíme to respektovat. Budeme bojovat i za ně," slíbil na předzápasové tiskové konferenci obránce Slovanu Myenty Abena.

Útočník Čavrič i záložník Dražič zatím nastoupili do všech tří soutěžních utkání, které v této sezoně Slovan odehrál. Trenér Radenkovič vedl mužstvo zatím v jediném ligovém duelu poté, co po ostudném vyřazení z předkola Ligy mistrů odvolalo vedení kouče Martina Ševelu.

Srbští hráči Slovanu nejsou prvními fotbalisty, kteří kvůli politické situaci nenastoupí do zápasu. V květnu například přišel záložník londýnského Arsenalu Henrik Mchitarjan o finále Evropské ligy proti Chelsea v Baku. Arménský fotbalista se bál o svoji bezpečnost, jeho země totiž kvůli probíhajícímu konfliktu o Náhorní Karabach neudržuje s Ázerbájdžánem diplomatické vztahy.

Politickou ožehavost souboje Slovanu s kosovským týmem navíc přiostřuje fakt, že fanoušci Slovanu mají družbu s příznivci Crvené zvezdy Bělehrad. Při vzájemných zápasech slovanisti skandovali "Kosovo je Srbsko" i další podobná hesla.

Mezinárodní fotbalová federace UEFA ale politické projevy na stadionech vidí nerada a důrazně je trestá. Vedení Slovanu proto vyzvalo fanoušky, aby se na stadionu vyvarovali jakýchkoliv politických projevů.

"Vyzýváme a prosíme všechny příznivce Slovanu, kteří přijdou ve středu na Tehelné pole, aby se na stadionu zdrželi jakýchkoliv projevů souvisejících s politickou situací týkající se našeho soupeře. Zástupci UEFA nás důrazně upozornili na to, že případné politické projevy budou tvrdě a nekompromisně trestat v neprospěch našeho klubu a fanoušků," stojí v prohlášení klubu na webové stránce Slovanu.

"V praxi to znamená, že pokud by taková situace i přes naši výzvu a prosbu nastala, klub by mohl dostat nejen vysokou finanční pokutu, ale také mnohem bolestnější trest v podobě uzavření celého stadionu na další evropský zápas. Tuto výzvu adresujeme proto, že je pro nás opravdu důležité, abychom předešli jakékoliv tvrdé sankci, která by byla trestem pro celý klub a především pro fanoušky," napsalo vedení bratislavského mistra.