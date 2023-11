Největší sportovní zážitek, prohlásil Trpišovský o Mourinhovi. Češi vyjeli z Blaníku

Trenér Jindřich Trpišovský označil výkon slávistických fotbalistů při čtvrteční výhře 2:0 nad AS Řím ve čtvrtém utkání skupiny Evropské ligy za nejlepší, který nově složený tým po hráčské obměně předvedl.

"V dřívější době jsme také odehráli výborné zápasy, podali výborné výkony. Ale tohle je nová Slavia, noví hráči, nový tým. Za poslední dobu je to určitě nejlepší výkon," prohlásil Trpišovský.

Jeho svěřenci oplatili AS porážku 0:2 z úvodního vzájemného duelu před 14 dny.

"Někdy, když hrajete s velkými týmy a výsledkově to zvládnete, tak třeba máte štěstí nebo jste hodně produktivní. Dnes si ale myslím, že to bylo zasloužené vítězství po výborném výkonu týmu i všech těch individualit. Řadím to hodně vysoko a jsem šťastný, že to tým takhle zvládl," pochvaloval si sedmačtyřicetiletý kouč

Jeho svěřenci se dostali o skóre do čela skupiny a již mají jistotu minimálně třetího místa, které znamená účast v jarní fázi Evropské konferenční ligy.

Pražané jsou zároveň krok od postupu do vyřazovací části Evropské ligy. V pohárech si na jaře zahrají po roční odmlce a potřetí za poslední čtyři sezony.

"Je to příjemné, že budeme pokračovat. Je to důležité pro celý klub, pro hráče, že budeme čekat dalšího soupeře, koho nám vylosují, kam pojedeme. Poznáme nový styl," těšil se Trpišovský.

"Ale skupina tím pro nás nekončí. Ještě máme dva zápasy a budeme chtít udělat co nejvíce bodů. Uvidíme, na co to bude stačit," doplnil.

Potěšilo ho, že mužstvo výkonem odčinilo nedělní premiérovou porážku v ligové sezoně od Plzně (1:2).

"V neděli to bylo špatné, co se týče emocí. Dnes se na nás přenesly i z tribun už od rozcvičky. Vycházelo z toho i složení základní sestavy, kde bylo osm Čechů. Klukům jsem ze srandy říkal, že když je nejhůř, vyjedou z Blaníku zase čeští hráči a vytáhnou emoční stránku z týmu," usmál se stratég červenobílého souboru.

V minulosti prý musel hráče v tomto ohledu až brzdit, teď ho musí trochu startovat. "Vzpomněl jsem si na dokument o panu Mourinhovi, kde říkal, že s hodnými kluky nic nevyhrajete," připomněl slova kouče čtvrtečního protivníka.

"Někteří naši kluci potřebují emoce, aby podali takový výkon. Kluci si dnes ukázali nějaký výkonnostní strop a musejí na tom pracovat, abychom to dokázali zopakovat," apeloval Trpišovský.

Znovu ho potěšilo, že za ním přišel trenér AS Mourinho, který si odpykal poslední část čtyřzápasového disciplinárního trestu a stejně jako před 14 dny byl jen v hledišti.

"Jsem strašně rád, že jsme AS potkali, je to obrovský zážitek. Setkání s Mourinhem je pro mě největší sportovní zážitek v životě. Moc si vážím i jeho chování a respektu," prohlásil Trpišovský.

"Když se řekne slovo legenda, tak na něj to sedí, je to nejúspěšnější trenér v historii. I když nemohl být na lavici, po obou zápasech za mnou přišel. Za to mu chci poděkovat. V neděli mu budu fandit v derby proti Laziu Řím," slíbil kouč Slavie.