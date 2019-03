Musíme zahrát na maximum, rozbít hru Sevilly a neztrácet balony, ví Trpišovský

před 1 hodinou

Pokud chtějí fotbalisté Slavie ve čtvrtečním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy v Seville uspět, musejí se podle trenéra Jindřicha Trpišovského všichni hráči dotknout svého maxima a podat podobně dobrý výkon jako při výhře 4:1 v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze v Genku. Na horší výsledky španělského soupeře v posledních týdnech kouč Pražanů vůbec nehledí.

"K úspěchu je toho potřeba spousta, nesmíte být v ničem slabí. Je potřeba komplexní výkon. Základní jsou dvě věci. Zaprvé aby se všichni hráči zítra dotkli svého maxima. V Genku se nám podařilo, že všichni ze základní sestavy zahráli dobře a přiblížili se svému maximu. Když vám v těchto těžkých zápasech dva tři hráči nezahrají to, jak můžou, tak vás soupeř přehraje," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Takže musí se potkat to, aby všichni podali nebojácný a aktivní výkon, a druhá věc, ta nejdůležitější, že nesmíme ztratit míč v přechodové fázi. V momentě kdy tu ztratíte balon v přechodové fázi, jsou brejky soupeře smrtící," dodal Trpišovský.

Sevilla v domácí lize z posledních pěti kol získala jen bod a propadla se na šesté místo. "Je zase potřeba se podívat, s jakými týmy hráli. Troufnu si říct, že Barcelonu tady valili a vedli 2:1. Messi tu dal hattrick a jednu asistenci, jinak by tu Barcelona prohrála. Je to tým na úrovni těchto soupeřů. Klasické španělské mužstvo, vynikající v ofenzivě, silné v kombinaci," uvedl Trpišovský.

"Podle toho, jak tady mluvím s lidmi, tak si rozhodně nemyslím, že by Evropskou ligu stavěli na druhou kolej. Dnes jsem jel s taxikářem, byl to vášnivý fanoušek Sevilly a vyprávěl o tom, jak se na to všichni chystají," řekl Trpišovský.

"Tamhle na zdi zase vidíme, jak jsou pro ně Evropská liga a ty poháry důležité. Zítra má být přes 30 tisíc diváků. Hráči vlezou na hřiště a určitě nemyslí na to, jestli ten zápas je míň nebo víc důležitý. Hrají doma, budou chtít vyhrát, zvlášť v situaci, ve které jsou," dodal Trpišovský.

Nevyloučil, že stejně jako v Genku dojde ke změnám v sestavě. "Ono je to hlavně vzhledem k tomu programu, který máme. Všichni víme, že tu hrajeme ve čtvrtek večer, v pátek se přesuneme a v neděli hrajeme s Baníkem, což potřebujeme zvládnout. Pak odveta. Zítra ta sestava podobně jako v Genku bude vycházet z toho, co nám vyjde aktuálně nejlepší. Abychom se pokusili co nejvíc rozbít hru Sevilly," řekl Trpišovský.